ELA gana una sentencia que reconoce que la empresa discrimina a quienes están de baja por no pagarles incentivos
ELA denuncia que en el juicio,
tanto UGT como CCOO
, así como
el Presidente del Comité de Empresa
,
se posicionaron a favor de la Dirección
y defendieron los intereses de la empresa.
|
etiquetas
:
volkswagen navarra
,
inventivos
,
bajas
,
sindicato ela
#1
Andreham
Lo de UGT y CCOO es como lo del PP y el PSOE; saliendo noticias constantemente de lo mierda que son y siguen ahí siendo los más relevantes y con más miembros.
7
K
71
#2
Peka
#1
Pues la culpa es de los que les votan. ELA en la CAV son mayoría y en Navarra están alcanzado a CCOO.
3
K
29
#4
Raziel_2
#1
En la fábrica de Estrella Galicia de A Coruña, los de CCOO se comportaban como si la empresas fuese de su propiedad, desincentivando a los trabajadores y pasando de cualquier reclamación.
En las primeras elecciones donde se presentó la CiG se fueron a tomar por saco.
1
K
21
#5
neo1999
#4
A veces la democracia sí funciona
0
K
11
#3
Antipalancas21
Confiar en UGT o CCOO los trabajadores es como dejar darse una puñalada en la espalda por los empresarios.
0
K
20
#6
eldarel
Habrá que leerse esa sentencia, por si nos da ideas
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
