ELA gana una sentencia que reconoce que la empresa discrimina a quienes están de baja por no pagarles incentivos

ELA denuncia que en el juicio, tanto UGT como CCOO, así como el Presidente del Comité de Empresa, se posicionaron a favor de la Dirección y defendieron los intereses de la empresa.

6 comentarios
Andreham #1 Andreham
Lo de UGT y CCOO es como lo del PP y el PSOE; saliendo noticias constantemente de lo mierda que son y siguen ahí siendo los más relevantes y con más miembros.
Peka #2 Peka
#1 Pues la culpa es de los que les votan. ELA en la CAV son mayoría y en Navarra están alcanzado a CCOO.
Raziel_2 #4 Raziel_2
#1 En la fábrica de Estrella Galicia de A Coruña, los de CCOO se comportaban como si la empresas fuese de su propiedad, desincentivando a los trabajadores y pasando de cualquier reclamación.

En las primeras elecciones donde se presentó la CiG se fueron a tomar por saco.
neo1999 #5 neo1999
#4 A veces la democracia sí funciona :-)
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Confiar en UGT o CCOO los trabajadores es como dejar darse una puñalada en la espalda por los empresarios.
eldarel #6 eldarel
Habrá que leerse esa sentencia, por si nos da ideas :-D
