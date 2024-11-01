edición general
3 meneos
56 clics
El capitulo del "re-estreno" del programa de "Jimmy Kimmel Live" del martes [EN]

El capitulo del "re-estreno" del programa de "Jimmy Kimmel Live" del martes [EN]

El primer capítulo tras la cancelación del show "Jimmy Kimmel Live!"

| etiquetas: jimmy kimmel , cancelacion , disney , abc , trump , retorno
2 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
#1 R2dC
Parece ser que no lo han restituido en todo EEUU.

Sus capítulos tras el regreso de vacaciones tenían unas 2M de visitas. Este ya va por 8.3M y lleva menos de 10 horas online.
0 K 14
Findeton #2 Findeton
Me parece genial que la empresa privada haya decidido finalmente no cancelar su programa. Por lo que comenta # 1 es una decisión económicamente acertada y eso es lo que importa.
0 K 7
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 No ha sido decisión propia, sino por la presión de la gente, muchos de ellos celebridades que han realizado escritos sobre la aberración de tal decisión, de ahi la enorme repercusión mediática que ha tenido y la bajada de gayumbos {0x1f525}
0 K 16

menéame