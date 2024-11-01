El ejército suspende el uso de los vehículos Ajax después de que varios soldados sufrieran vómitos. [ENG]

El Ejército ha suspendido el uso de sus vehículos blindados Ajax después de que varios soldados se sintieran indispuestos por el ruido y las vibraciones durante un ejercicio militar. Unos 30 soldados se sintieron indispuestos durante un entrenamiento con los vehículos blindados de combate el fin de semana, y se ha iniciado una investigación «por precaución», según ha informado el Ministerio de Defensa (MoD). Algunos salieron vomitando de los vehículos, mientras que otros temblaban tras el ejercicio militar en Salisbury Plain, en Wiltshire, se
- encargaron 589 unidades de estos blindados (son seis modelos con la misma base)
- Se han pulido unos 6.000 millones de libras
- No es que se mareen los soldados que van dentro ... es que pierden el oido, vomitan, les dan nauseas, joden las articulaciones.
- Han limitado la velocidad 32 kmsh (20 mph) y un máximo de 105 minutos (una autonomía para un vehículo a la altura de la caballería del siglo I)
- Falla como una escopeta de feria (las vibraciones no solo joden a la tropa, desmontan los motores, los vehículos y todo lo que se meta ahí dentro)
- Obviamente, no han cumplido ni un plazo de los previstos.
Desgined in USA, Made in UK ... como los iPhones
"The Ajax armoured vehicle has long been referred to as a "troubled programme" - plagued by delays and ...."
Y me sonrío.
1. Poner a familiares tontos a diseñar.
2. Muchas vacas sagradas.
3. Poner personal, proveedores o diseñadores con amplia experiencia en crear lavadoras y licuadoras. No en vehículos.
4. Mucha, muchísima corrupción.