El ejército suspende el uso de los vehículos Ajax después de que varios soldados sufrieran vómitos. [ENG]

El Ejército ha suspendido el uso de sus vehículos blindados Ajax después de que varios soldados se sintieran indispuestos por el ruido y las vibraciones durante un ejercicio militar. Unos 30 soldados se sintieron indispuestos durante un entrenamiento con los vehículos blindados de combate el fin de semana, y se ha iniciado una investigación «por precaución», según ha informado el Ministerio de Defensa (MoD). Algunos salieron vomitando de los vehículos, mientras que otros temblaban tras el ejercicio militar en Salisbury Plain, en Wiltshire, se