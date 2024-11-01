El ejército israelí necesita 12.000 reclutas ante una nueva guerra con el Líbano [en]

Tel Aviv planea ampliar el servicio obligatoria a 36 meses e incrementar el servicio de reserva. Israel exige al ejército libanés que desarme a Hezbollá mediante la búsqueda casa por casa de armamento —algo que Líbano ha rechazado. Esta exigencia llega a través del mecanismo de alto el fuego que involucra a Washington, Tel Aviv, Beirut, París y la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU UNIFIL. El rechazo de la LAF fue seguido por intensos ataques aéreos israelíes y ataques transfronterizos.