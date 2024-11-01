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El ejército israelí amenaza con atacar ambulancias en el Líbano (EN)
El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, acusó a Hezbolá de hacer “un uso militar extensivo” de ambulancias.
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#1
Tkachenko
Estos perros genocidas llevan decenas de sanitarios asesinados, pero ahora "amenazan"
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#2
rogerius
*
#1
Que se han leído un manual de urbanidad y ahora avisan.
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#5
Urasandi
#1
No digas "genocidio", di "holocausto"
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#3
mis_cojones_en_bata
Amenazan dice.......
2
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#4
Vodker
Amenazas con efecto retroactivo. Anda que no saben, los hijoputas.
1
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