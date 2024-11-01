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El ejército israelí amenaza con atacar ambulancias en el Líbano (EN)

El ejército israelí amenaza con atacar ambulancias en el Líbano (EN)

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, acusó a Hezbolá de hacer “un uso militar extensivo” de ambulancias.

| etiquetas: sionismo , genocidio , líbano , israel , sanidad , ambulancias
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5 comentarios
12 1 0 K 163 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Estos perros genocidas llevan decenas de sanitarios asesinados, pero ahora "amenazan" :ffu: :ffu:
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rogerius #2 rogerius *
#1 Que se han leído un manual de urbanidad y ahora avisan. :troll:
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Urasandi #5 Urasandi
#1 No digas "genocidio", di "holocausto"
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mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Amenazan dice.......
2 K 42
Vodker #4 Vodker
Amenazas con efecto retroactivo. Anda que no saben, los hijoputas.
1 K 23

menéame