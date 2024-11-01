El ejército israelí afirma que más de 1.500 canadienses prestaban servicio en sus filas el año pasado (ENG)

La noticia llega meses después de que la Policía Montada del Canadá confirmara que recabaría denuncias de ciudadanos sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Hamás o el ejército israelí durante la guerra entre Israel y Hamás
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Our kids are getting worse
They won't obey their parents
They just want to
fartkill and curse!
Should we blame the government?
Or blame society?
Or should we blame the images on TV?
No!
Blame Canada!
Blame Canada!
...
We must blame them and cause a fuss before somebody thinks of blaming us!
South park.
Si lo ocultaran tendrían que admitir para si mismos que lo que hacen está mal.
Creo que no existe ni siquiera estimaciones de los nacionalizados y puede que ni Interior sepa cuantos de estos han realizado actividades bélicas para otro pais*.. Un poco cachondeo.
Nota un nacional puede perfectamente hacer la mili en Israel incluso participar en la guerra, no hay ninguna ley que lo prohíba ni la prohibición expresa del gobierno (salvo si eres militar en España que si hay que pedir permiso previo), otra cosa es cometer crímenes contra la humanidad que deben de ser perseguidos.