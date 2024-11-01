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El ejército israelí afirma que más de 1.500 canadienses prestaban servicio en sus filas el año pasado (ENG)

El ejército israelí afirma que más de 1.500 canadienses prestaban servicio en sus filas el año pasado (ENG)

La noticia llega meses después de que la Policía Montada del Canadá confirmara que recabaría denuncias de ciudadanos sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Hamás o el ejército israelí durante la guerra entre Israel y Hamás

| etiquetas: canada , israel , mercenarios , crímenes de guerra
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6 comentarios
10 2 0 K 157 actualidad
johel #1 johel *
Times have changed
Our kids are getting worse
They won't obey their parents
They just want to fart kill and curse!

Should we blame the government?
Or blame society?
Or should we blame the images on TV?

No!
Blame Canada!
Blame Canada!
...
We must blame them and cause a fuss before somebody thinks of blaming us!


South park.
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placeres #5 placeres *
#4 Vaya se me había escapado esta noticia, gracias. al menos Israel es más abierta que nuestro propio gobierno.
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Gry #6 Gry
#5 Están orgullosos de sus crímenes y ya ni se molestan en disimular.

Si lo ocultaran tendrían que admitir para si mismos que lo que hacen está mal. :-P
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Kantinero #2 Kantinero
Los judíos están repartidos por todo occidente, todo aquel que lo solicita le conceden la ciudadanía israelí , en ese ejército debe de haber infinidad de nacionalidades
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placeres #3 placeres *
#2 Efectivamente, incluso en nuestro caso me sorprende que no hayamos escuchado nada sobre sefardies que adquirieron con la ,nuevas leyes, la nacionalidad española que han participado en crimenes de guerra.

Creo que no existe ni siquiera estimaciones de los nacionalizados y puede que ni Interior sepa cuantos de estos han realizado actividades bélicas para otro pais*.. Un poco cachondeo.

Nota un nacional puede perfectamente hacer la mili en Israel incluso participar en la guerra, no hay ninguna ley que lo prohíba ni la prohibición expresa del gobierno (salvo si eres militar en España que si hay que pedir permiso previo), otra cosa es cometer crímenes contra la humanidad que deben de ser perseguidos.
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menéame