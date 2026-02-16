El ejército estadounidense transportó por aire un microrreactor nuclear por primera vez en la historia [eng]

El reactor transportado por el ejército estadounidense ese día fue el microrreactor «Ward 250» de 5 megavatios (MW), un reactor modular producido por el fabricante privado Valar Atomics. Tres aviones de transporte C-17 Globemaster III (con una capacidad máxima de carga de 77 toneladas) transportaron los ocho componentes (módulos) del reactor. El reactor no tenía combustible instalado. Esta es la primera vez que Estados Unidos traslada un reactor nuclear mediante un avión de transporte militar.