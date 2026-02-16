El ejército estadounidense transportó por aire un microrreactor nuclear por primera vez en la historia [eng]

El reactor transportado por el ejército estadounidense ese día fue el microrreactor «Ward 250» de 5 megavatios (MW), un reactor modular producido por el fabricante privado Valar Atomics. Tres aviones de transporte C-17 Globemaster III (con una capacidad máxima de carga de 77 toneladas) transportaron los ocho componentes (módulos) del reactor. El reactor no tenía combustible instalado. Esta es la primera vez que Estados Unidos traslada un reactor nuclear mediante un avión de transporte militar.
EE.UU. realiza el primer transporte aéreo de un microrreactor nuclear en un intento de demostrar la viabilidad de la tecnología
En 1951 fue cuando el gobierno de Estados Unidos ... ...Se propuso un reactor de 60 MW con la colaboración de la compañía aeronáutica de motores Pratt & Whitney llamado ART (del inglés «Aircraft Reactor Test», Prueba de Reactor para Avión).
El primer B-36 modificado, denominado Avión Nuclear de Pruebas o «NTA»), renombrado como XB-36H y posteriormente como NB-36H, llevaba un reactor nuclear… » ver todo el comentario
