El Ejército español recibe su primer avión A400M con sistema antimisiles InShield

El Ejército español recibe su primer avión A400M con sistema antimisiles InShield

El Ejército de Aire y del Espacio ya ha recibido su primer avión A400M equipado con el sistema antimisiles InShield. Tecnología diseñada por Indra para proteger al avión frente a ataques con misiles, especialmente los llamados misiles portátiles tierra-aire (MANPADS), que pueden ser utilizados por fuerzas irregulares o grupos armados desde tierra. Cuando detecta que un misil ha sido lanzado identifica la amenaza mediante detectores del calor del misil. Después, el sistema dirige un láser hacia el sistema de guiado del misil.

kumo
Que "MundoDeportivo" haga estas noticias es un poco :shit: :shit:
rutas
#5 Si "Cuarto Milenio" puede hablar de geopolítica...
HeilHynkel
Pone sistema antimisiles porque si dice contramedidas IR no queda tan molón. Esto no derriba misiles con un láser, confunde a su cabeza buscadora y desvía el misil, cosa que con el tiempo de reacción que se suele tener con estos chismes, es más que meritorio, si no te dan, no te derriban.

Ahora, habrá que su eficacia real, porque contra una medida, siempre sale una contramedida.

Teóricamente esto de la foto es un chisme de esos puesto en un Chinook (digo yo que llevará por lo menos otro en el otro lado)  media
TipejoGuti
Jo, ahora que todo eso ha quedado desfasado con la guerra de Irán...:'(
Barney_77
#2 ¿Por?
TipejoGuti
#3 Si el Iron Dome ha pasado de avisar con 10 minutos de antelación a hacerlo en el mismo minuto del ataque o directamente no avisar, es por algo. La cohetería ahora es hipersónica y encima se fragmenta hasta en 80 proyectiles distintos, con la tecnología actual localizarlo no garantiza nada. Para colmo, la primera generación de los drones aire-aire con la que están machacando todos los drones USA ahora rastrean y cazan otros drones y aviones a 700km/h...el A400M a toda hostia va a unos 850. A poco que aprieten en la siguiente generación, los airbus son blanco seguro...
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El sistema no son vengalas para engañar al misil, es un laser que ciega la cabeza buscadora de este y envia al misil a otra dirección
www.aviacionline.com/espanol/defensa/europa/espana/indra-ensayara-su-s
Yoryo
#1 Y cuando son 6 los misiles, les ciega a todos :troll:
menéame