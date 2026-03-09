El Ejército español recibe su primer avión A400M con sistema antimisiles InShield

El Ejército de Aire y del Espacio ya ha recibido su primer avión A400M equipado con el sistema antimisiles InShield. Tecnología diseñada por Indra para proteger al avión frente a ataques con misiles, especialmente los llamados misiles portátiles tierra-aire (MANPADS), que pueden ser utilizados por fuerzas irregulares o grupos armados desde tierra. Cuando detecta que un misil ha sido lanzado identifica la amenaza mediante detectores del calor del misil. Después, el sistema dirige un láser hacia el sistema de guiado del misil.