Ejercicios navales en Sudáfrica con China, Rusia e Irán reavivan tensiones con Occidente

Las maniobras, enmarcadas en el formato BRICS Plus, han sido presentadas oficialmente por Pretoria como un ejercicio técnico destinado a "mejorar la seguridad marítima" y proteger el transporte y las actividades económicas en el mar. Sudáfrica se ha convertido en el epicentro de una nueva demostración de alineamientos geopolíticos alternativos a Occidente. Desde este fin de semana, buques de guerra de China, Rusia e Irán participan junto a la armada sudafricana en los ejercicios navales "Voluntad de Paz 2026", una operación que se desarrollará
Yo creo que efectivamente tienen que armarse hasta los dientes. ¿No está haciendo lo mismo Europa y la OTAN?
Pues ellos mucho más. Es la única manera de parar a EEUU y su terrorismo imperialista. Quiere los recursos de Ucrania, los de Venezuela y los de Groenlandia. Yo si fuese Dinamarca le vendería Groenlandia a China con acuerdo de colaboración y que se apañe Trump con Xin Jin Pum
No es el mundotoday
Las tensiones mira a ver de donde salen.