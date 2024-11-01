Ejercicios navales en Sudáfrica con China, Rusia e Irán reavivan tensiones con Occidente

Las maniobras, enmarcadas en el formato BRICS Plus, han sido presentadas oficialmente por Pretoria como un ejercicio técnico destinado a "mejorar la seguridad marítima" y proteger el transporte y las actividades económicas en el mar. Sudáfrica se ha convertido en el epicentro de una nueva demostración de alineamientos geopolíticos alternativos a Occidente. Desde este fin de semana, buques de guerra de China, Rusia e Irán participan junto a la armada sudafricana en los ejercicios navales "Voluntad de Paz 2026", una operación que se desarrollará