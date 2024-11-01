edición general
Ejercicios navales en Sudáfrica con China, Rusia e Irán reavivan tensiones con Occidente

Las maniobras, enmarcadas en el formato BRICS Plus, han sido presentadas oficialmente por Pretoria como un ejercicio técnico destinado a "mejorar la seguridad marítima" y proteger el transporte y las actividades económicas en el mar. Sudáfrica se ha convertido en el epicentro de una nueva demostración de alineamientos geopolíticos alternativos a Occidente. Desde este fin de semana, buques de guerra de China, Rusia e Irán participan junto a la armada sudafricana en los ejercicios navales "Voluntad de Paz 2026", una operación que se desarrollará

carakola #2 carakola
Reavivan. :troll:
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Pues yo no he notado nada, ahora me tiene más preocupado lo que nos pueda llegar por parte de "el mundo libre".
carakola #8 carakola
#5 Lo decía porque la tensión entre occidente y los brics no parece que necesiten de "reavivamiento", están bien prendidas.
#4 unomas23
Claro, lo que deben hacer los BRICS ahora es esperar sentados instrucciones de occidente. No vaya a ser que incomoden al anormal naranja.
Gry #6 Gry
¿Y que van a hacer? ¿secuestrar a algún presidente africano pwra quedarse con su país? :troll:
Bilardezz #7 Bilardezz
como saben que en cualquier momento pueden recibir un ataque preventivo del nuevo Imperio nazi yanki, pues hacen bien en prepararse... es mas sabiendo contra quien están tratando , el ataque preventivo contra este imperio maligno seguro que tambien lo tienen en la mesa, a ver si lo dan y se acaban las tontadas del trompas, salvo los anglos y los sionistas los europeos no van a mover ni un dedo.
beltzak #11 beltzak
#7 Los anglos son los Five Eyes , ¿no? Aunque a mí me da la sensación de que uno ya se está cayendo. Mas bien serían los Four or Maybe Three Eyes.

Yo creo que efectivamente tienen que armarse hasta los dientes. ¿No está haciendo lo mismo Europa y la OTAN?

Pues ellos mucho más. Es la única manera de parar a EEUU y su terrorismo imperialista. Quiere los recursos de Ucrania, los de Venezuela y los de Groenlandia. Yo si fuese Dinamarca le vendería Groenlandia a China con acuerdo de colaboración y que se apañe Trump con Xin Jin Pum xD
#1 Abril_2025
China, Rusia e Irán junto a la armada sudafricana y lo llaman "voluntad de paz".

No es el mundotoday
Tkachenko #3 Tkachenko *
#1 el multi today, quizás?
Malinke #12 Malinke
#1 ¿tienes algún miedo?
Las tensiones mira a ver de donde salen.
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Nos podemos unir a ellos?
#10 harverto
Se preparan contra la deriva de la potencia decadente, algo que ya teníamos que estar haciendo nosotros.
