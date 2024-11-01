edición general
3 meneos
3 clics

EEUU reanuda los vuelos comerciales a Venezuela tras siete años de parón

Estados Unidos ha reanudado este jueves los vuelos comerciales hacia Venezuela tras siete años de parón en el marco de la nueva dinámica diplomática entre ambos países tras el arresto a principios de enero del mandatario Nicolás Maduro. "American Airlines ha reanudado los vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela por primera vez en siete años. Esto no sería posible sin el valiente liderazgo del presidente Trump en la Operación Resolución Absoluta", ha señalado la Casa Blanca en un mensaje difundido en redes sociales.

| etiquetas: estados unidos , presidente trump , vuelos comerciales venezuela
2 1 0 K 34 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 Mustela
"Esto implica una gran oportunidad económica para Estados Unidos y Venezuela"

Relacionadas:
www.meneame.net/story/ee-uu-recibe-100-millones-dolares-oro-venezuela
www.meneame.net/story/trump-apodera-venezuela-bloquea-ormuz-plan-forra

Ya sabemos para quién es esta "oportunidad". ¿En qué piensa Venezuela?
1 K 27

menéame