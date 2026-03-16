EEUU quiere apropiarse del uranio iraní, al igual que de todos los demás recursos energéticos del planeta, denuncia Lavrov

"Del mismo modo que pretenden apropiarse de prácticamente todos los recursos de hidrocarburos, ya sea en Latinoamérica, el Caribe, el golfo Pérsico o cualquier otro lugar de nuestro vasto planeta", destacó Serguéi Lavrov. "Cuando nuestros colegas estadounidenses afirman que su principal objetivo es apoderarse de todo el uranio enriquecido, más de 400 kilogramos, uranio de cualquier nivel de enriquecimiento, y que esto les interesa, entonces no se trata, de la voluntad de negociar ni de utilizar los buenos oficios, como se hizo en 2015.