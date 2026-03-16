edición general
10 meneos
12 clics
EEUU quiere apropiarse del uranio iraní, al igual que de todos los demás recursos energéticos del planeta, denuncia Lavrov

EEUU quiere apropiarse del uranio iraní, al igual que de todos los demás recursos energéticos del planeta, denuncia Lavrov

"Del mismo modo que pretenden apropiarse de prácticamente todos los recursos de hidrocarburos, ya sea en Latinoamérica, el Caribe, el golfo Pérsico o cualquier otro lugar de nuestro vasto planeta", destacó Serguéi Lavrov. "Cuando nuestros colegas estadounidenses afirman que su principal objetivo es apoderarse de todo el uranio enriquecido, más de 400 kilogramos, uranio de cualquier nivel de enriquecimiento, y que esto les interesa, entonces no se trata, de la voluntad de negociar ni de utilizar los buenos oficios, como se hizo en 2015.

| etiquetas: lavrov , eeuu , recurso , mineral , uranio , irán , gas , petróleo , energía
8 2 0 K 99 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
JoseRvValjean #4 JoseRvValjean
La verdad es la verdad
0 K 14
fofito #3 fofito
Nada que no supiéramos
0 K 11
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Las guerras por los recursos naturales llevan esperando desde el comienzo del capitalismo, un sistema económico que se basa en la explotación infinita de los recursos naturales del planeta, que son finitos.
0 K 10
lixivia #5 lixivia
Necesitan combustible para los minireactores nucleares que les quieren hacer a su IA, es mas fácil robarlo que producirlo.
0 K 8
#2 SeuMadruga *
Si tanto lo quieren, pues que se lo manden directamente a América. Pero dentro de ojivas, eso sí, para que no se pierda por el camino.
0 K 7

menéame