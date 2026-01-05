edición general
EEUU se prepara para interceptar un petrolero vinculado con Venezuela pese a los reclamos de Rusia

EEUU prepara una operación para interceptar el petrolero Bella 1, sancionado en 2024 por operar en una “flota fantasma”. Durante la persecución, el buque pintó una bandera rusa, se registró en Rusia como Marinera y Moscú exigió que cesara la persecución, complicando su incautación. El barco navega en el Atlántico Norte hacia Rusia bajo vigilancia estadounidense, en un contexto de bloqueo a petroleros vinculados a Venezuela y de mayor despliegue militar de EEUU en el Reino Unido.

comentarios
#1 chavi
Ojito.... que a partir de aquí Rusia puede empezar a incautar petróleo de cualquiera, y China igual.
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Una idea: llenar el petrolero más grande del mundo con regalos y esperar a que lo incauten. ¡Chorprecha! :hug:
#3 endy *
Está claro que tanto interés en el petróleo significa que creen que este recurso va a ser más importante que antes.
Al más puro estilo Mad Max
rogerius #4 rogerius *
#3 Si creen/saben eso será porque alguien ya ha decidido que habrá confrontación bélica con todas sus letras —aún no les ha dado tiempo a electrificar la cosa militar; incluso están en contra… con lo bien que les vendría la guerra sostenible (léase eterna) :troll:
#6 endy
#4 a pesar de que puede parecer desorganizado, obviamente hay intereses detrás que van más allá de los obvios que pueden salir en la prensa.
Todo esto ya se vio con el tema del sabotaje del Nord Stream. Hay una guerra híbrida en curso ir controlar los recursos y Europa va camino de ser la perdedora
#5 Dav3n
#3 A ver, siempre ha sido el motivo de todas sus tropelías.

O recursos o estrategia (control de regiones).

Es que no es nada nuevo, lo nuevo es que pierden la hegemonía económica y no van a permitirlo sin la pataleta del abusón.
