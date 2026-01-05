EEUU se prepara para interceptar un petrolero vinculado con Venezuela pese a los reclamos de Rusia

EEUU prepara una operación para interceptar el petrolero Bella 1, sancionado en 2024 por operar en una “flota fantasma”. Durante la persecución, el buque pintó una bandera rusa, se registró en Rusia como Marinera y Moscú exigió que cesara la persecución, complicando su incautación. El barco navega en el Atlántico Norte hacia Rusia bajo vigilancia estadounidense, en un contexto de bloqueo a petroleros vinculados a Venezuela y de mayor despliegue militar de EEUU en el Reino Unido.
| etiquetas: eeuu , abordaje , bella 1 , petróleo , venezuela , bandera , rusia
Al más puro estilo Mad Max
Todo esto ya se vio con el tema del sabotaje del Nord Stream. Hay una guerra híbrida en curso ir controlar los recursos y Europa va camino de ser la perdedora
O recursos o estrategia (control de regiones).
Es que no es nada nuevo, lo nuevo es que pierden la hegemonía económica y no van a permitirlo sin la pataleta del abusón.