EEUU y países europeos piden que Siria evite un "vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico

Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han pedido este martes a las autoridades sirias y a las fuerzas kurdo-árabes en el país que eviten "cualquier vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico, en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas durante el proceso de entrega de instalaciones controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.