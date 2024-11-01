edición general
4 meneos
5 clics
EEUU y países europeos piden que Siria evite un "vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico

EEUU y países europeos piden que Siria evite un "vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico

Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han pedido este martes a las autoridades sirias y a las fuerzas kurdo-árabes en el país que eviten "cualquier vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico, en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas durante el proceso de entrega de instalaciones controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.

| etiquetas: euu , europa , siria , vacío de seguridad , estado islámico
3 1 0 K 57 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 57 actualidad
Gry #1 Gry
"Así que les vamos a dar todas las armas que necesiten para que aplasten a la oposición de forma democrática en consonancia con los valores occidentales" :troll:
2 K 52
Aokromes #2 Aokromes
#1 y seguro seguro que no acaban en el otro lado :troll:
0 K 10
Gry #5 Gry
#2 ¿Cuando les ha salido mal a los EEUU lo de armar a fundamentalistas religiosos buenos para que peleen contra fundamentalistas religiosos malos?
0 K 18
Heni #3 Heni *
"proces de entrega", ahora es como se llama a una ofensiva militar que está aplastando a los kurdos, con vídeos de decapitaciones y aldeas kurdas destruídas, y encima la culpa es de los kurdos por tener que abandonar a toda prisa las cárceles donde estaban entre 7.000 y 11.000 militantes del ISIS y que estaban bajo su control para no ser pasados a cuchillo, en fin :shit:

Circulen, ya no gobierna el dictador Assad, todo en regla, ahora es uno de los nuestros
0 K 10
Blackspartak #4 Blackspartak
pues que armen Rojava con unos buenos misiles. Es la barrera contra el ISIS
0 K 10
#6 Nasser *
Que risa que diga eso EEUU cuando tiene acotada militarmente la zona petrolífera y está robando los recursos de Siria sin ningún control. Además de recibir terroristas islámicos con honores de jefe de Estado
0 K 6

menéame