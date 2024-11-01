edición general
EEUU "no descarta" redadas y detenciones antiinmigración durante el Mundial de fútbol

"Conozco al presidente desde hace 25 años, no descarta nada que ayude a mejorar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses", ha declarado en rueda de prensa el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la preparación del Mundial de fútbol masculino, Andrew Giuliani.

Kantinero #1 Kantinero
Claro, excepto USA, todos los demás equipos que jueguen el mundial son extranjeros, por lo tanto sospechosos y detenibles.

EUROPA, cordon sanitario a Trump YA
EldelaPepi #2 EldelaPepi
#1
Están organizando un mundial del copón. ?(
javibaz #3 javibaz
#1 creo que se refiere más al público que va a animar a su selección que a los participantes.
Kantinero #5 Kantinero
#3 Entonces si tu eres seguidor de Chipre y vas a USA a ver a tu equipo te pueden detener?
Creo que nos estamos volviendo gilipollas, y lo realmente preocupante es que no le veo vuelta atrás
javibaz #11 javibaz *
#5 Si tú llevas 20 años en USA , con todos los papeles y vas a animar a tu selección, igual el ICE te ha encontrado una multa de hace 15 años, por cualquier cosa y han decidido que eres expulsable. No es a los turistas.
EldelaPepi #6 EldelaPepi
#3
Y un futbolista, digamos, de la selección española que vaya a ver algún partido en el que no juegue se convierte en público.
Kantinero #9 Kantinero
#3 creo que se refiere más al público que va a animar a su selección que a los participantes.

Yo también
tusitala #4 tusitala
#1 así ganan seguro, todos los jugadores extranjeros detenidos.
#10 levante
#4 Y los espectadores de fuera, que se nota que no son americanos.
Aiden_85 #8 Aiden_85
#1 pues ya podrían actuar contra los carteristas fichados, y la redes de prostitución y narcotráfico que mueven los mundiales. Muchos están fichados.

Cómo se muevan más contra activistas políticos o gente que no piensa como ellos se les vería el plumero.

Si yo fuera votante de los actuales republicanos, buscaría más la libertad (también de expresión) y no permitiría y condenaría gravemente cualquier tráfico de drogas, putas o hurtos. Y sabiendo que eso pasa usaría a las fuerzas de seguridad del estado para desmontar cualquier organización criminal.

Pero creo que la cosa irá más por política.
karaskos #7 karaskos
Y a todo esto qué dice Infantino y demás adláteres chupatintas comemierdas!?
