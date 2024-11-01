edición general
EEUU lanza investigaciones comerciales contra la UE, China y otras economías

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado investigaciones al amparo de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 sobre "las acciones, políticas y prácticas" de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, lo que podría permitir a la Administración Trump imponer gravámenes a las importaciones de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los "aranceles recíprocos" de abril de 2025.

Gry #3 Gry
La UE tiene que alejarse de los EEUU, no son un amo fiable. :-P
3
Yoryo #1 Yoryo
Mi bola de cristal me ha avisado... Otro tiro en el pie del naranjito, ya no le quedan pies :troll:
2
josde #5 josde
#1 A ver cuando le tiran mas arriba.
1
#6 Onaj
#1 A Trump ya no le defienden ni en reddit/conservative.
0
sotillo #7 sotillo
#1 No sabia que le quedaran tantos países para enemistarse
0
LostWords #2 LostWords
No entiendo en qué cabeza cabe que amenazar a todo el mundo sea bueno para unas relaciones comerciales sanas. Creo que se sienten impunes y extremadamente fuertes, y de ahí que hagan estas cosas. La verdad es que si el mundo deja de usar el dólar como moneda y mira de no tener relaciones comerciales por un año, su economía colapsa. No se, Rick, yo miraría de crear las lazos comerciales, fomentar la vuelta de las empresas a territorio nacional, llevarme bien con mis vecinos, etc. Siento que usan el modelo de hace 100 años y que les funcionó por la gran diferencia que había a nivel tecnológico, pero hoy en día, no lo veo tan sencillo de aplicar, y mas en este mundo tan interconectado.
2
arturios #10 arturios
#9 También es cierto, Idiocracia se situaba a 500 años vista :shit:
0
arturios #4 arturios
Año 2030, en la dictadura americana, el amado líder Donald Trump anuncia que EE. UU. pasa a una fase de autarquía y...
0
sotillo #9 sotillo
#4 2030 ya me parece lejos aunque pensando en el grado estupidez de esta administración ya no diría que es tanto tiempo
0
Yoryo #11 Yoryo
#4 Mas bien una teocracia con doble dios, el de toda la vida y el dolar 8-D
0
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
Sigue sin entender la diferencia entre aranceles a la importación y aranceles a la exportación y que los aranceles a la exportación sí que los paga el país de destino de sus exportaciones.
0

