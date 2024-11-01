EEUU lanza investigaciones comerciales contra la UE, China y otras economías

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado investigaciones al amparo de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 sobre "las acciones, políticas y prácticas" de China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India, lo que podría permitir a la Administración Trump imponer gravámenes a las importaciones de estas economías, después de que el Tribunal Supremo declarase ilegales los "aranceles recíprocos" de abril de 2025.