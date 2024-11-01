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Thomas Piketty: los EEUU fueron económicamente comunistas durante medio siglo  

Resulta que desde hace ya décadas que existen sólidos datos empíricos que demuestran que subir los impuestos a grandes corporaciones y a adinerados no tiene influencia negativa alguna sobre la generación de la riqueza. Y estos datos no vienen de complejos modelos computerizados, ni de la historia de una pequeña república africana o asiática sino que provienen del centro hegemónico del capitalismo mundial: los EEUU de Norteamérica.

| etiquetas: comunista , capitalista , ahorro , impuesto , tax , riqueza , corporación , piketty
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5 comentarios
8 2 2 K 75 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Los EEUU no han sido comunistas jamás y el cobrar impuestos a los ricos no es comunismo. Los recursos naturales, la tierra y los medios de producción siempre han sido privados en EEUU. No ha sido un país socialista jamás.
5 K 88
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Por supuesto.

Por eso la escuela austriaca reniega del método científico.
La realidad empírica no respalda sus conclusiones.
6 K 84
ehizabai #4 ehizabai
Un 90% de impuestos a los ricos. Un 60% de impuesto de sociedades. Eso se pagaba en la época dorada del imperio yanki, cuando hacían y deshacían a placer en mitad del mundo, y un sueldo normal mantenía a toda la familia, la casa con jardín y dos coches.

Pero que no, que los impuestos son un robo.

Idiotas.
3 K 38
calde #3 calde
Y mira tú por donde, Israel hizo algo similar durante décadas para financiar las campañas militares y el crecimiento económico para convertirse cuánto antes en una potencia en la región.
1 K 27
mmlv #5 mmlv
Hoy día a cualquier cosa que no sea capitalismo neoliberal le llaman comunismo
0 K 20

menéame