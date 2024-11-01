Thomas Piketty: los EEUU fueron económicamente comunistas durante medio siglo  

Resulta que desde hace ya décadas que existen sólidos datos empíricos que demuestran que subir los impuestos a grandes corporaciones y a adinerados no tiene influencia negativa alguna sobre la generación de la riqueza. Y estos datos no vienen de complejos modelos computerizados, ni de la historia de una pequeña república africana o asiática sino que provienen del centro hegemónico del capitalismo mundial: los EEUU de Norteamérica.