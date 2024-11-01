¿Y si EEUU buscaba cerrar Ormuz? Daños a China más allá del petróleo  

Además del petróleo ¿qué daños causaría a China y al mundo la escasez de urea y azufre, tan importantes para la agricultura y la industria? Una menor disponibilidad de fertilizantes a las puertas de la primavera provocaría escasez de materias primas y alimentos y limitar la capacidad industrial en aspectos cruciales para las nuevas tecnologías, via tierras raras, y la transición energética. Podrían ser efectos no deseados del conflicto o responder al objetivo de separarse económicamente de China tal como USA pretende desde hace años.