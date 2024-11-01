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¿Y si EEUU buscaba cerrar Ormuz? Daños a China más allá del petróleo

¿Y si EEUU buscaba cerrar Ormuz? Daños a China más allá del petróleo  

Además del petróleo ¿qué daños causaría a China y al mundo la escasez de urea y azufre, tan importantes para la agricultura y la industria? Una menor disponibilidad de fertilizantes a las puertas de la primavera provocaría escasez de materias primas y alimentos y limitar la capacidad industrial en aspectos cruciales para las nuevas tecnologías, via tierras raras, y la transición energética. Podrían ser efectos no deseados del conflicto o responder al objetivo de separarse económicamente de China tal como USA pretende desde hace años.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , irán , ormuz , china
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3 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
security_incident #1 security_incident
Cerrar Ormuz para que Irán, Estado aliado y dependiente en cierto modo de China tome el control del estrecho no parece la mejor jugada contra China
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pepel #3 pepel
#1 ¿Será especular demasiado?
www.facebook.com/share/v/1CLU1siH94/
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ostiayajoder #2 ostiayajoder *
No.

No tiene ni puta idea de como se ha metido ahi ni de como salir....

Javiertxo sobreestima a Trump
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menéame