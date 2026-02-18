EEUU acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas

Estados Unidos acusó a China de haber llevado a cabo una detonación nuclear encubierta en 2020, y avisó de que el gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas por primera vez en tres décadas para no quedar en "desventaja". [...] Según Yeaw, la explosión controlada tuvo lugar el 22 de junio de 2020, "muy cerca" de una instalación secreta conocida como Lop Nur, en la región occidental china de Xinjiang, y Estados Unidos la detectó gracias a datos sísmicos que captó desde la vecina Kazajistán.
| etiquetas: eeuu , china , prueba , nuclear , amenaza
Por tanto, otro país puede irse a 1945 para decir que cierto país hizo pruebas con población civil y por tanto ellos también pueden.
Donald, para no quedar en desventaja es por lo que las está haciendo China.
Qué China no pueda saber si EEUU las hace porque no podría detectar movimientos sísmicos desde el vecino México o Canadá y tú lo sepas desde Kazajistán, es dar otra justificación para que China las haga.
Estados Unidos acusa…
Y ya tenemos la excusa para hacerlo
Sea cierto o no lo de China, ya tiene la excusa.