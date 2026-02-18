edición general
EEUU acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas

Estados Unidos acusó a China de haber llevado a cabo una detonación nuclear encubierta en 2020, y avisó de que el gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas por primera vez en tres décadas para no quedar en "desventaja". [...] Según Yeaw, la explosión controlada tuvo lugar el 22 de junio de 2020, "muy cerca" de una instalación secreta conocida como Lop Nur, en la región occidental china de Xinjiang, y Estados Unidos la detectó gracias a datos sísmicos que captó desde la vecina Kazajistán.

Andreham
Estos se han ido a 5 años.

Por tanto, otro país puede irse a 1945 para decir que cierto país hizo pruebas con población civil y por tanto ellos también pueden.
6
ernovation
Trump ya había antes ordenado hacer pruebas nucleares, sin importarle que sean innecesarias. Me parece que la orden no se cumplió.
1
Malinke
«...y avisó de que el gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas por primera vez en tres décadas para no quedar en "desventaja".»

Donald, para no quedar en desventaja es por lo que las está haciendo China.
Qué China no pueda saber si EEUU las hace porque no podría detectar movimientos sísmicos desde el vecino México o Canadá y tú lo sepas desde Kazajistán, es dar otra justificación para que China las haga.
1
rogerius
#5 ¿Qué hay que probar? ¿Que explotan? ¿Que explotan mucho? :palm:

Estados Unidos acusa… :troll:
0
Malinke
#9 ya, si igual es por la próxima reunión entre países; lo mismo que lo de la venta de armas a Taiwán.
0
Supercinexin
Necesitaban una excusa diplomática, como siempre que se ponen a hacer el salvaje, a asesinar, a invadir y a sojuzgar a quien no les ríe las gracias, y han dicho eso. Podrían haber dicho "porque libertad", también hubiera valido a sus palanganeros.
0
Yosemite
y amenaza con retomar las suyas
Y ya tenemos la excusa para hacerlo :-)
1
DatosOMientes
Trump abona el camino para retomar las pruebas.
Sea cierto o no lo de China, ya tiene la excusa.
0
nemeame
Eso no es nada, a nosotros nos invadieron los romanos y luego los moros. Tenemos derecho a hacer pruebas nucleares y a ser posible en territorio de EEUU para que no se contamine el nuestro, que ya tenemos experiencia con esos fegaos
0
tul
#2 y a tirarles bombas en su costa para que sus ministros se bañen xD
1

