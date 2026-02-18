EEUU acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas

Estados Unidos acusó a China de haber llevado a cabo una detonación nuclear encubierta en 2020, y avisó de que el gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas por primera vez en tres décadas para no quedar en "desventaja". [...] Según Yeaw, la explosión controlada tuvo lugar el 22 de junio de 2020, "muy cerca" de una instalación secreta conocida como Lop Nur, en la región occidental china de Xinjiang, y Estados Unidos la detectó gracias a datos sísmicos que captó desde la vecina Kazajistán.