EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"

El primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha dado pie al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar por hecho que está "herido" y que, "probablemente", también esté "desfigurado", intentando equiparar su supuesta situación con el desgobierno y el miedo que estaría cundiendo en el seno del régimen de los ayatolás ante la incesante ofensiva militar lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidense.
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www.jpost.com/spanish/noticias-del-medio-oriente/article-889438
Los seis dedos dicen que son en la mano derecha, pero yo creo que donde marca el 6 es el pliegue de la mano y los artefactos que monta la cámara. Pero lo de la mano izquierda, es raro de cojones, aunque tampoco descarto que hayan usado IA para mejorar la imagen .. y haya pasado eso.
Supongo que el original es este x.com/netanyahu/status/2032347755247517738?s=20
No se ve nada raro.
Pero viendo el "análisis de las sombras de dedos" me supongo que tu fuente sea más del rollo... x.com/ShaykhSulaiman/status/2032419575891968073
www.wsj.com/livecoverage/us-israel-iran-war-news-2026/card/hegseth-str