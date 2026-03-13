EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"

El primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha dado pie al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar por hecho que está "herido" y que, "probablemente", también esté "desfigurado", intentando equiparar su supuesta situación con el desgobierno y el miedo que estaría cundiendo en el seno del régimen de los ayatolás ante la incesante ofensiva militar lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidense.