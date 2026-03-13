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EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"

EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"

El primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha dado pie al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar por hecho que está "herido" y que, "probablemente", también esté "desfigurado", intentando equiparar su supuesta situación con el desgobierno y el miedo que estaría cundiendo en el seno del régimen de los ayatolás ante la incesante ofensiva militar lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidense.

| etiquetas: irán , eeuu , mojtaba jameneí , pete hegseth , guerra
2 0 0 K 24 politica
17 comentarios
2 0 0 K 24 politica
#2 Marisadoro *
Medios iraníes difunden la teoría de que Netanyahu ha muerto
www.jpost.com/spanish/noticias-del-medio-oriente/article-889438
3 K 72
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No como otros, a los que se les naturales y lozanos ...  media
3 K 55
#5 amusgada
#1 mírate otros vídeos, que anoche me vi la comparecencia en varios canales y no se veían los 6 dedos, sólo en los que adjunta la peña que ve 6 dedos que provienen de un vídeo recortado muy concreto.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#5

Los seis dedos dicen que son en la mano derecha, pero yo creo que donde marca el 6 es el pliegue de la mano y los artefactos que monta la cámara. Pero lo de la mano izquierda, es raro de cojones, aunque tampoco descarto que hayan usado IA para mejorar la imagen .. y haya pasado eso.  media
1 K 33
#9 amusgada
#6 insisto, busca un par de fuentes diferentes del discurso de anoche que no sean de los pajilleros mentales (en alguno lleva la típica cortinilla que justo no deja ver bien las manos, pero en varias ocasiones las levanta sobradamente) y verás cómo desaparecen las "alucinaciones IA". Fue de lo que menos me fijé con la sonrisilla que se gastaba el desgraciao mientras soltaba paridas por eso cuando veo esta mañana a los buleros habituales (ah, ahora ya no está muerto, ahora tiene 6 dedos) dándole cancha digo... amos a revisar el metraje...
1 K 26
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Supongo que el original es este x.com/netanyahu/status/2032347755247517738?s=20

No se ve nada raro.
0 K 17
#15 amusgada
#12 pos por eso te digo, me vi el de los canales hebreos anoche y esta mañana cuando vi la chorrada digo, coño, vamos a fijarnos mejor y... nada raro, psicopatías del Bibi aparte, sólo lo ven quienes sacan las conclusiones de un vídeo pre-recortado y pre-manipulado, habiendo como hay emisión de ese discurso en varios canales diferentes para poder contrastar o quitar cortinillas y verlo mejor... niet.

Pero viendo el "análisis de las sombras de dedos" me supongo que tu fuente sea más del rollo... x.com/ShaykhSulaiman/status/2032419575891968073
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josde #7 josde
#1 Como el pederasta loco Trump y sus múltiples achaques.
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ur_quan_master #16 ur_quan_master
#1 ostras! La pezuña de Beelzebub!!!
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Arzak_ #3 Arzak_
Claro, claro, incitándolo a salir a dar un discurso en público para meterle un pepinazo. 8-D
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#8 tpm1
#3 Podrían empezar mostrándolo en video, aunque hoy día con la IA ya no podemos fiarnos tampoco.
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MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
Hegseth también dice que el estrecho de Ormuz está abierto, por decir pueden decir cualquier cosa.

www.wsj.com/livecoverage/us-israel-iran-war-news-2026/card/hegseth-str
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Alakrán_ #14 Alakrán_
El nuevo Darth Vader
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#11 pascuaI
Lo que está desfigurado es el cerebro de Trump xD
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#4 amusgada
joder, vaya cobertura. Podían poner un vídeo en el que se vea como mientras Hegseth daba esas declaraciones la plana mayor iraní andaba por la calle celebrando el Quds Day y no underground. Pero sería algo más que periodismo de declaraciones y claro... un telar.
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#10 Beltza01
Nada. Lo solucionan rápido bombardeando todos los hospitales.
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#17 mam23
Si es cierto, a partir de ahora podría llevar un burka. {0x1f609}
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menéame