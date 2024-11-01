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EE.UU. redirige su arsenal de misiles de largo alcance hacia Irán y reduce reservas globales

EE.UU. redirige su arsenal de misiles de largo alcance hacia Irán y reduce reservas globales

Los próximos pasos en la campaña militar estadounidense contra Irán comprometerán casi todo su inventario de misiles de crucero furtivos JASSM-ER, sacándolos de las reservas dedicadas a otras regiones. La orden de sacar el arma de 1,5 millones de dólares de los arsenales del Pacífico se emitió a finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Los misiles que se encuentran en instalaciones estadounidenses en otros lugares, incluido el territorio continental, se trasladarán a las bases del Mando Central estadounidense o

| etiquetas: eeuu , missiles , largo alcance , se queda sin munición , jassm-er
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58 comentarios
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Comentarios destacados:              
#2 Pitchford
China, tranquila, no te aproveches de esta situación delicadita..
25 K 216
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
#2 También, ya que la operación especial en Ucrania les está yendo fenomenal, Rusia podría recuperar Alaska aprovechando la coyuntura. O México recuperar los territorios del norte, o Cuba invadir Florida y así recuperar todos esos patriotas exiliados. O el gordito coreano reunificar el país...
10 K 79
azathothruna #8 azathothruna
#7 Casi nada de Ucrania estos dias, salvo noticias-propagandas.
1 K 18
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Te puedes ir a la fuente oficial ucraniana:

deepstatemap.live/en/#7/47.7722444/34.5245361

April 3, 2026
Ukrainian Defense Forces cleared the area near Stepnohirsk, Novoselivka and Sichneve.10:38 PM
April 2, 2026
The enemy advanced near Ryasne. Ukrainian Defense Forces cleared areas near Rodynske and Nove Shakhove.9:04 PM
April 1, 2026
The enemy advanced near Pishchane.9:21 PM
March 31, 2026
The enemy advanced near Pishchane and Novopavlivka.9:32 PM
March 30, 2026
The enemy

…   » ver todo el comentario
1 K 27
Ed_Hunter #12 Ed_Hunter
#9 me posiciono mejor en un mapa de la tierra media que en Ucrania.

Está claro que Rusia quería renovar del todo su ejército, no sabía que hacer con el ejército viejo, y lo ha mandado a Ucrania a que lo destruyesen.
4 K 47
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

Es cierto, no tienes ni idea de como va la cosa.
1 K 29
Ed_Hunter #15 Ed_Hunter
#13 ya lo sé, pero era algo que debía durar días, y lleva años ahí enquistado.

Lo mismo que le puede pasar a USA con Irán.

Me preguntó si no les habría salido más barato comprar el terreno.
6 K 49
HeilHynkel #46 HeilHynkel
#15

Y algo que debía salir más o menos con pocas víctimas lleva más de un millón de muertos, casi todo el arsenal OTAN gastado, una crisis del copón, la industria europea sometida a los caprichos del suministro de energía de EEUU ... todo un éxito de la OTAN.
3 K 33
Ed_Hunter #58 Ed_Hunter
#46 y con todos los miembros desconfiando de USA, buscando formas discretas de desconectarse de USA, provocando que USA a largo plazo se quede sin aliados.
0 K 7
Ed_Hunter #10 Ed_Hunter
#8 no tengo ni idea de cómo va la guerra en Ucrania desde que echaron a los rusos del aeropuerto de Kiev.
0 K 6
SalvaE #25 SalvaE
#10 yo lo sigo en guerradeucrania.com , de la gente de revistaejercitos.com

Son digamos partidarios de Occidente, pero se suele ver una visión también completilla con cosas del otro lado
0 K 6
Bourée #14 Bourée
#2 ¿Como se dice en mandarín "Es tu mejor oportunidad cuando acaben con todas las reservas de armamento pero no te se ocurra hacerlo porque es muy feo"?
4 K 43
#16 pcmaster
#14 当他们武器储备耗尽时，这是你最好的机会，但千万别这么做，因为这真的很丑陋。 (en Chino simplificado

當他們武器儲備耗盡時，這是你最好的機會，但千萬別這麼做，因為這真的很醜。(en Chino tradicional)

Gracias, Google.
7 K 59
ElVitorManuel #21 ElVitorManuel
#16 Sería el "Chino simplificado", el "Chino tradicional" es el que se habla en Taiwan… {0x1f60b}
0 K 9
#28 Robe7064
#21 El chino simplificado y el tradicional no se hablan, son formas de escribir, como las letras latinas "góticas" y las "normales". En Taiwán y Hong Kong usan el tradicional y en China es oficial el simplificado. El lío es que además la mayoría en Taiwán habla hokkien, pero el idioma oficial es el mandarín y se usa mucho para escribir (más o menos como si en un país de lengua romance fuera oficial el griego).
2 K 34
Arachne #29 Arachne *
#28 Tiene sentido pero...
La escritura tradicional y simplificada se diferencian tanto como aquí la negrita y itálica.
Decir que a mayoría en Taiwán habla hokkien es como decir que la mayoría en España habla Euskera.
En algunas aldeas, puede que el 99%, en algunos pueblos 80% (ni idea), en ciudades nada de nada.

Me refiero a que no es un cambio de escritura como cunifome/arabe/griego. Es la misma.
3 K 26
#31 Robe7064
#29 Tradicional vs simplificado es como la diferencia entre "????????????????" y "ESTO", el mismo sistema de escritura, pero formas bastante diferentes, tanto como para complicar la lectura fluida sin haberse familiarizado con las equivalencias.

Tienes razón sobre el hokkien, había leído que más de la mitad lo habla (debe ser cierto), pero el censo del 2020 dice que de los 21,7 millones de habitantes mayores de 6 años, 14,5 tienen el mandarín como primer idioma y 6,9 el hokkien (31% aprox.).
1 K 20
Arachne #33 Arachne *
#31 No te quito razón. Igual me he explicado mal.
En Valencia hay un 50% que habla valenciano en casa y un 20% que lo habla como materno (habitual en casa y calle), pero todos entienden castellano. Entiendo que ocurre lo mismo (en otras proporciones) con el gallego o euskera. Me refería a que el que entiende la escritura tradicional, lo tiene poco complicado para leer la simplificada. En cuanto a la lengua, entendiendo catalán, el mallorquín me suena como alemán, y eso que somos "vecinos".
Caballo! “马” “馬” Si... es complicado.
1 K 20
#37 rystan
#33 Sabiendo catalán, comprender el mallorquín es cosa de una semana. Es sólo pillar la pronunciación. Hacer esto mismo con un dialecto del inglés cuesta bastante más.
0 K 7
#39 rystan
#29 Si sabes leer el tradicional, para leer el simplificado debes aprender cada caracter nuevo. No son deducibles.
Al revés, por supuesto, mucho peor.
0 K 7
#36 rystan
#28 El hokkien se suele escribir con caracteres tradicionales, como el cantonés.

Pero en Taiwan, la juventud de las ciudades comprende solamente el mandarín.
3 K 32
Bourée #50 Bourée
#36 ¡Ho! ¿Quién?


Vale. Ya me voy. Cierro al salir...
0 K 11
zeehio #26 zeehio *
#14
(Galleta de la suerte)

Tu momento de gloria llegará cuando el último cañón guarde silencio; sin embargo, abstente de actuar, pues la nobleza prohíbe lo que la oportunidad facilita.
2 K 20
IvanDrago #42 IvanDrago
#14 ¿Pero en qué os basáis para decir que China tiene intención de atacar a nadie? De verdad que lo suelo leer por aquí y me resulta alucinante... ¿Cuándo ha dado china un paso hacia el colonialismo?
1 K 21
Bourée #49 Bourée
#42 Hola. Es una broma, hombre. Por supuesto que China está posicionada como primera potencia mundial sin pegar ni un sólo tiro, se gana a una buena parte del mundo mediante negocios lucrativos para todas las partes y realizando préstamos no abusivos que permiten a países con bajos presupuestos crecer a una velocidad que de otra forma les sería imposible.
Un saludo
1 K 21
IvanDrago #56 IvanDrago
#49 es que hay mucha peña que lo piensa de verdad... Y me flipa, la verdad xD
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ojo al dato:

La orden de sacar el arma de 1,5 millones de dólares de los arsenales del Pacífico se emitió a finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Los misiles que se encuentran en instalaciones estadounidenses en otros lugares, incluido el territorio continental, se trasladarán a las bases del Mando Central estadounidense o a Fairford, en el Reino Unido, dijo la persona, a la que se concedió el anonimato para discutir detalles sensibles.

Tras los traslados, sólo quedarán disponibles para el resto del globo unos 425 JASSM-ER de un inventario de 2.300 que había antes de la guerra.
9 K 79
azathothruna #4 azathothruna
#1 casi 2000 quemaron los vaqueros tarados
7 K 66
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Dentro de poco, van a tener que volver a traer al servicio los Parrot y los Napoleones. :roll:
0 K 20
calde #32 calde
#1 No penséis, ni por un momento, que ésto pueda ser una filtración interesada del propio EEUU...
1 K 21
HeilHynkel #45 HeilHynkel
#32

Por eso pide medio billón (europeo) adicional para defensa.
1 K 23
Ehorus #34 Ehorus
#1 Por eso el zanahorio ha pedido al congreso "practicamente" un talón con muchos ceros, van a arrasar con todo el material que tenían "en el almacen"... me recuerda a los rusos, sacando los T-34 para Ucrania.
1 K 13
capitansevilla #30 capitansevilla
Hace un par de días:

-Trump: "quién quiera petróleo de Irán, que vaya a ganárselo"

-Irán: "daremos petróleo a quien lo pague en euros"

-Trump: "mimimimimi"
5 K 60
Io76 #11 Io76
No hay problema, la cuestión es seguir engordando los beneficios de la industria del armamento.
3 K 38
Manuel.G #22 Manuel.G
Dicen que la historia no se repite, si no que rima.

Y a mí esto me está rimando con partes de la historia española: Napoleón tratando de invadir España (y Rusia, craso error). La armada invencible española. La contraarmada británica. Cartagena de Indias...

Todas situaciones que ocurrieron cuando un imperio se creía invencible, cayó en manos de algunos incompetentesy/o hubo mala suerte (con el clima, por ejemplo).
3 K 24
#41 Purpurschnecke *
#22 Bueno lo del clima, si lo dices por la armada invencible, los ingleses tenían la ventaja que sus barcos eran más maniobrables y rápidos, además ellos conocían mejor ese mar y ese clima, pero las tormentas y el frío golpearon por igual a los dos bandos.
0 K 7
Manuel.G #54 Manuel.G
#41 claro. Por eso decia y/o, ya que fue uno de los factores que influyó, aunque no el único
0 K 10
#35 rystan
A USA solamente le queda el objetivo de tener abierto Ormuz, algo que no van a conseguir. Continuar la guerra es matar por matar.
2 K 22
#40 tierramar
#35 Como la guerra de Ucrania, ya pérdida. El objetivo de las guerras permanentes de USA parece que es simplemente vender armas (ganar o perder parece secundario ), para ello necesitan guerras permanentes en las que están matando por matar. Hemos llegado a un punto en que parece que se admite que USA-Israel maten impunemente a millones de personas. Así pero el enemig es Rusia
2 K 35
#43 rystan
#40 Europa nunca dejará, por la cuenta que le trae, que Ucrania sea derrotada. Ucrania no puede parar la guerra, por lo que la acabará parando Rusia. Esto sólo será posible cuando las decisiones no las tome Putin, sino otro que no tenga la culpa de lo que está pasando.

No será la primera vez que Rusia hace esto.
0 K 7
#48 pasapues
#43 Pues lo que planteas es desastroso, Putin es un moderado para los criterios rusos, si lo eliminan el siguiente será más radical. Lo mismo que ha pasado en Irán, han eliminado al ayatolá que tenía prohibido el uso de las bombas nucleares.
Vamos cuesta abajo y sin frenos.
0 K 9
SON_ #52 SON_
#35 premio nobel de la paz.
0 K 6
#24 Tunguska08Chelyabinsk13
Todo esto es para atacar sin riesgo, pero vamos, si se los pule, puede seguir atacando pero asumiendo más riesgos, que le derriben unos cuantos aviones. En Vietnam murieron 50 y pico mil soldados...
1 K 19
johel #27 johel *
#24 ya le han derribado unos cuantos aviones.. de hecho ya estan en condiciones de rodar "Black Hawk Down; iran".
1 K 16
Sadalsuud #44 Sadalsuud
#27 A ver si esta vez ganan los buenos... Los menos malos, quería decir... :-D
1 K 15
#51 Tunguska08Chelyabinsk13
#27 Minucias. Les acaban de derribar un F-15 y 2 A-10... pensando que ya habían limpiado de defensas antiaéreas. En Vietnam les derribaron más de 8000 entre aviones y helicopteros. Como digo, depende del riesgo que quieran asumir.
0 K 14
#55 charly-brown
#51 8000/ 20 años/ 12 meses = 33 aparatos.
Llevan 1 mes y han derribado o perdido entre amerizajes etc. 6 aparatos. No está mal. Han ganado fiabilidad.
Igual que los coches.
0 K 7
#53 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#27 Más bien, salvar al soldado Ryan. Si montan un rescate con helicópteros y hercules, después de derribarles un F-15... que son más facil derribarlos. Entonces es muy raro que se vayan a exponer a tener muchas bajas con un ataque por tierra, o con mayor actividad aérea cercana. Así que poca solución tiene esto, salvo cantar victoria, y volverse a casa.
0 K 14
azathothruna #3 azathothruna
Y aparte de Taiwan o corea del sur o japon, quien necesitaba esos arsenales?
0 K 15
#5 Pitchford
#3 Filipinas, por si quería recuperarla España..
3 K 43
sotillo #18 sotillo
#5 Pues no es broma, en cuanto el pp y vox logren el gobierno de Extremadura no descarto una intervención por su parte
2 K 36
#47 pasapues
#5 Filipinas se la vendió España a EEUU, en 1898 y 1902, pero que yo sepa Puerto Rico no. Tendríamos que empezar por ahí
2 K 32
tommyx #57 tommyx
"sacándolos de las reservas dedicadas a otras regiones. "

Maravilloso...
0 K 13
#19 Onaj
Mueven material bélico de este coste e importancia y Bloomerg se entera porque alguien se ha chivado.

Ya......
0 K 12
sivious #23 sivious
Como al loco de Trump se le ocurra tirar una nuclear con la mierda esa de "desatar un infierno*, la vamos a pasar bien jodidas.
1 K 12
#38 rystan
#23 Eso sería el fin de Israel.
2 K 19

menéame