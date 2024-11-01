EE.UU. redirige su arsenal de misiles de largo alcance hacia Irán y reduce reservas globales

Los próximos pasos en la campaña militar estadounidense contra Irán comprometerán casi todo su inventario de misiles de crucero furtivos JASSM-ER, sacándolos de las reservas dedicadas a otras regiones. La orden de sacar el arma de 1,5 millones de dólares de los arsenales del Pacífico se emitió a finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Los misiles que se encuentran en instalaciones estadounidenses en otros lugares, incluido el territorio continental, se trasladarán a las bases del Mando Central estadounidense o
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Te puedes ir a la fuente oficial ucraniana:
deepstatemap.live/en/#7/47.7722444/34.5245361
April 3, 2026
Ukrainian Defense Forces cleared the area near Stepnohirsk, Novoselivka and Sichneve.10:38 PM
April 2, 2026
The enemy advanced near Ryasne. Ukrainian Defense Forces cleared areas near Rodynske and Nove Shakhove.9:04 PM
April 1, 2026
The enemy advanced near Pishchane.9:21 PM
March 31, 2026
The enemy advanced near Pishchane and Novopavlivka.9:32 PM
March 30, 2026
The enemy
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Está claro que Rusia quería renovar del todo su ejército, no sabía que hacer con el ejército viejo, y lo ha mandado a Ucrania a que lo destruyesen.
Es cierto, no tienes ni idea de como va la cosa.
Lo mismo que le puede pasar a USA con Irán.
Me preguntó si no les habría salido más barato comprar el terreno.
Y algo que debía salir más o menos con pocas víctimas lleva más de un millón de muertos, casi todo el arsenal OTAN gastado, una crisis del copón, la industria europea sometida a los caprichos del suministro de energía de EEUU ... todo un éxito de la OTAN.
Son digamos partidarios de Occidente, pero se suele ver una visión también completilla con cosas del otro lado
當他們武器儲備耗盡時，這是你最好的機會，但千萬別這麼做，因為這真的很醜。(en Chino tradicional)
Gracias, Google.
La escritura tradicional y simplificada se diferencian tanto como aquí la negrita y itálica.
Decir que a mayoría en Taiwán habla hokkien es como decir que la mayoría en España habla Euskera.
En algunas aldeas, puede que el 99%, en algunos pueblos 80% (ni idea), en ciudades nada de nada.
Me refiero a que no es un cambio de escritura como cunifome/arabe/griego. Es la misma.
Tienes razón sobre el hokkien, había leído que más de la mitad lo habla (debe ser cierto), pero el censo del 2020 dice que de los 21,7 millones de habitantes mayores de 6 años, 14,5 tienen el mandarín como primer idioma y 6,9 el hokkien (31% aprox.).
En Valencia hay un 50% que habla valenciano en casa y un 20% que lo habla como materno (habitual en casa y calle), pero todos entienden castellano. Entiendo que ocurre lo mismo (en otras proporciones) con el gallego o euskera. Me refería a que el que entiende la escritura tradicional, lo tiene poco complicado para leer la simplificada. En cuanto a la lengua, entendiendo catalán, el mallorquín me suena como alemán, y eso que somos "vecinos".
Caballo! “马” “馬” Si... es complicado.
Al revés, por supuesto, mucho peor.
Pero en Taiwan, la juventud de las ciudades comprende solamente el mandarín.
Vale. Ya me voy. Cierro al salir...
(Galleta de la suerte)
Tu momento de gloria llegará cuando el último cañón guarde silencio; sin embargo, abstente de actuar, pues la nobleza prohíbe lo que la oportunidad facilita.
Un saludo
La orden de sacar el arma de 1,5 millones de dólares de los arsenales del Pacífico se emitió a finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Los misiles que se encuentran en instalaciones estadounidenses en otros lugares, incluido el territorio continental, se trasladarán a las bases del Mando Central estadounidense o a Fairford, en el Reino Unido, dijo la persona, a la que se concedió el anonimato para discutir detalles sensibles.
Tras los traslados, sólo quedarán disponibles para el resto del globo unos 425 JASSM-ER de un inventario de 2.300 que había antes de la guerra.
Dentro de poco, van a tener que volver a traer al servicio los Parrot y los Napoleones.
Por eso pide medio billón (europeo) adicional para defensa.
-Trump: "quién quiera petróleo de Irán, que vaya a ganárselo"
-Irán: "daremos petróleo a quien lo pague en euros"
-Trump: "mimimimimi"
Y a mí esto me está rimando con partes de la historia española: Napoleón tratando de invadir España (y Rusia, craso error). La armada invencible española. La contraarmada británica. Cartagena de Indias...
Todas situaciones que ocurrieron cuando un imperio se creía invencible, cayó en manos de algunos incompetentesy/o hubo mala suerte (con el clima, por ejemplo).
No será la primera vez que Rusia hace esto.
Vamos cuesta abajo y sin frenos.
buenos... Los menos malos, quería decir...
Llevan 1 mes y han derribado o perdido entre amerizajes etc. 6 aparatos. No está mal. Han ganado fiabilidad.
Igual que los coches.
Maravilloso...
Ya......