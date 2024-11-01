EE.UU. redirige su arsenal de misiles de largo alcance hacia Irán y reduce reservas globales

Los próximos pasos en la campaña militar estadounidense contra Irán comprometerán casi todo su inventario de misiles de crucero furtivos JASSM-ER, sacándolos de las reservas dedicadas a otras regiones. La orden de sacar el arma de 1,5 millones de dólares de los arsenales del Pacífico se emitió a finales de marzo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Los misiles que se encuentran en instalaciones estadounidenses en otros lugares, incluido el territorio continental, se trasladarán a las bases del Mando Central estadounidense o