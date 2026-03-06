EE.UU. ha gastado ya 3.700 millones de dólares en su guerra contra Irán, según analistas

Estados Unidos ha gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, lo que supone un coste de casi 900 millones de dólares al día, según un análisis del independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés). Se trata de la estimación más completa divulgada hasta ahora en Estados Unidos sobre el coste de la guerra iniciada el sábado por el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que se ha extendido por la región.