EE.UU. estalla contra Sánchez por las bases de Rota y Morón: «Ojalá sea una aberración»

Nos consideran una colonia: En Estados Unidos está creciendo la irritación con España por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negar el uso de las bases para la logística de la campaña contra Irán. El detonante inmediato es que Sánchez ha negado permiso para que Estados ... Unidos utilice las bases de Rota y Morón, de uso conjunto, en apoyo de los ataques, alegando que cualquier operación debe ajustarse al marco del acuerdo bilateral y a la Carta de la ONU. Ascesible en modo lectura.
| etiquetas: irán , ataque , bases
Total, que se pudran.
¿Todos los EE UU estallan?
¡Ojalá!
Sensacionalista como poco.
Aliados tradicionales de Estados Unidos en Oriente Medio están sufriendo daños por la política agresiva de Estados Unidos e Israel. Anda y que les den con su campaña militar. Una cosa es colaborar en defensa de otros países y otra es formar parte del killchain para aniquilar a otros que no les estaban atacando.
Mutis por el foro.