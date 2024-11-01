edición general
EE.UU. estalla contra Sánchez por las bases de Rota y Morón: «Ojalá sea una aberración»

Nos consideran una colonia: En Estados Unidos está creciendo la irritación con España por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negar el uso de las bases para la logística de la campaña contra Irán. El detonante inmediato es que Sánchez ha negado permiso para que Estados ... Unidos utilice las bases de Rota y Morón, de uso conjunto, en apoyo de los ataques, alegando que cualquier operación debe ajustarse al marco del acuerdo bilateral y a la Carta de la ONU. Ascesible en modo lectura.

#5 luckyy
El patriótico ABC siempre en el lado fascista de la historia.
6 K 75
ipanies #3 ipanies
Con quien se va a posicionar la derecha traidora??????
6 K 74
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 En contra del marco del acuerdo bilateral y a la Carta de la ONU , como los hijos de puta sanguinarios que son.
9 K 103
Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario
#3 ya he leído varios medios en esa línea: que si críticas del entorno MAGA a España (lo que por definición es positivo), que si ahora EEUU mira con mejores ojos a Marruecos que a Epsaña (para la derecha mediática ahora Marruecos es el espejo donde mirarnos), que si nos estamos aislando en Europa porque Alemania, Francia y Reino Unido han apoyado incondicionalmente a EEUU/Israel (vaya, parece que no importa el acto, sino quien sea el agresor, si es de mi cuerda, justificado, si es otro, indignación).
Total, que se pudran.
0 K 10
Asimismov #6 Asimismov
Bulo: EE UU estallan ...
¿Todos los EE UU estallan?
¡Ojalá!
Sensacionalista como poco.
4 K 62
#9 PerritaPiloto
Pues honestamente, si se enfadan es que realmente les venían bien más bases. La OTAN es una alianza defensiva, no un juguete para que Estados Unidos proyecte hegemonía ante quien no se quiera plegar antes ellos y sus amigos sionistas.

Aliados tradicionales de Estados Unidos en Oriente Medio están sufriendo daños por la política agresiva de Estados Unidos e Israel. Anda y que les den con su campaña militar. Una cosa es colaborar en defensa de otros países y otra es formar parte del killchain para aniquilar a otros que no les estaban atacando.
3 K 45
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Excelente oportunidad para no renovar el convenio y que se lleven sus bases.
3 K 45
Pyrefox #16 Pyrefox
#8 y que te la planten a 20 km de ceuta?
0 K 6
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#16 lo que sea.
0 K 11
Cehona #11 Cehona
Cuando Israel ataca a los soldados españoles en Líbano (recordemos que ya se cargaron uno) ni USA ni el PP estuvieron del lado e España.
Mutis por el foro.
2 K 44
Ratef #10 Ratef
Totalmente. Además, todos los "aliados" de EEUU se están negando a participar en la ofensiva en mayor o menor medida. No para de salir propaganda y desinformación, dando a entender que la comunidad internacional apoya la ofensiva. Por ejemplo, Turquía, que es OTAN y aliada de EEUU tiene una postura mucho más clara contraria al bombardeo de Irán y ni sale en los medios.
1 K 29
#12 fremen11
A Reegan también le dijeron que no, España, Francia e Italia, cuando atacó Libia......
1 K 28
Top_Banana #1 Top_Banana
David Alandete?
0 K 14
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Caga y vete.
3 K 53
Dene #7 Dene
Que le den por el riau a EEUU
0 K 12
#14 capitan.meneito
Me suda la polla.
0 K 11
#15 Toponotomalasuerte
Al final el perro me está ganando el corazón.
0 K 10

