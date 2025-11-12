edición general
6 meneos
38 clics
EE.UU anuncia la 'Operación Lanza del Sur' en Venezuela

EE.UU anuncia la 'Operación Lanza del Sur' en Venezuela

Según el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, la misión busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

| etiquetas: eeuu , venezuela , guerra , trump
5 1 0 K 58 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Y si no hay narcoterroristas nos los inventamos. Si nos inventamos armas de destruccion masiva que son unos cuantos narcoterroristas.
4 K 48
Mimaus #4 Mimaus
#1 Será para desviar la atención de Ecuador, la nueva Colombia de los 90
0 K 6
thorpedo #7 thorpedo
#1 que miren en casa , yo les doy dos nombres Purdue Pharma y la CIA
0 K 10
Sr.No #2 Sr.No *
Es un win-win, si ganan y consiguen robarles el petroleo, consiguen el objetivo principal. Si no consiguen absolutamente nada, se inventarán que han destruido los principales objetivos que ellos sabían que debían terminar y también habrán ganado.

Y mientras tanto mantienen el ciclo de las industria armamentística y si acaso fortalecen su posición ante los parguelas de los europeos que les van a comprar los excedentes sobrantes.

En 242 años de existencia apenas han estado en paz 17 años.
3 K 34
#3 guillersk
Pues ya le ha llegado el san martin a maduro
0 K 10
#5 vituwaf
¿Echar a Maduro? No lo creo. Ni Rusia ni China lo van a permitir.
0 K 7
penanegra #6 penanegra *
Eufemismos traigo. Operación en vez de invasión... "liberación"... Os acordáis de "Libertad duradera" o "Guerra contra Hamas" no genocidio o exterminio...
Nos está quedando una prensa... guapi con información veraz en vez de "panfleto publicitario >:-(
Cada vez odio más el mundo... Y los países miran a otro lado. Y la prensa ni está ni se la espera...
0 K 6

menéame