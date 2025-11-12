·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7967
clics
El pinganillo de Ayuso
4798
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
5060
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
5647
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4629
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
más votadas
516
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
448
Batida neonazi en el campus de Somosaguas de la Complutense después del pinchazo de Vito Quiles
413
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa
343
Vox falsea una asociación de víctimas de la DANA y un periódico para atacar a Sánchez
469
Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
38
clics
EE.UU anuncia la 'Operación Lanza del Sur' en Venezuela
Según el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, la misión busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".
|
etiquetas
:
eeuu
,
venezuela
,
guerra
,
trump
5
1
0
K
58
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
JackNorte
*
Y si no hay narcoterroristas nos los inventamos. Si nos inventamos armas de destruccion masiva que son unos cuantos narcoterroristas.
4
K
48
#4
Mimaus
#1
Será para desviar la atención de Ecuador, la nueva Colombia de los 90
0
K
6
#7
thorpedo
#1
que miren en casa , yo les doy dos nombres Purdue Pharma y la CIA
0
K
10
#2
Sr.No
*
Es un win-win, si ganan y consiguen robarles el petroleo, consiguen el objetivo principal. Si no consiguen absolutamente nada, se inventarán que han destruido los principales objetivos que
ellos
sabían que debían terminar y también
habrán ganado
.
Y mientras tanto mantienen el ciclo de las industria armamentística y si acaso fortalecen su posición ante los parguelas de los europeos que les van a comprar los excedentes sobrantes.
En 242 años de existencia apenas han estado en paz 17 años.
3
K
34
#3
guillersk
Pues ya le ha llegado el san martin a maduro
0
K
10
#5
vituwaf
¿Echar a Maduro? No lo creo. Ni Rusia ni China lo van a permitir.
0
K
7
#6
penanegra
*
Eufemismos traigo. Operación en vez de invasión... "liberación"... Os acordáis de "Libertad duradera" o "Guerra contra Hamas" no genocidio o exterminio...
Nos está quedando una prensa... guapi con información veraz en vez de "panfleto publicitario
Cada vez odio más el mundo... Y los países miran a otro lado. Y la prensa ni está ni se la espera...
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y mientras tanto mantienen el ciclo de las industria armamentística y si acaso fortalecen su posición ante los parguelas de los europeos que les van a comprar los excedentes sobrantes.
En 242 años de existencia apenas han estado en paz 17 años.
Nos está quedando una prensa... guapi con información veraz en vez de "panfleto publicitario
Cada vez odio más el mundo... Y los países miran a otro lado. Y la prensa ni está ni se la espera...