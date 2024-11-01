EE.UU. advierte de "graves consecuencias" ante el recuento de votos en las presidenciales en Honduras

Washington advirtió este sábado de que los intentos de anular los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Honduras tendrán "graves consecuencias". Las declaraciones se produjeron después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobara y mandara a publicar en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que ordena el recuento "voto por voto" de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de los comicios.