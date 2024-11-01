edición general
EE.UU. advierte de "graves consecuencias" ante el recuento de votos en las presidenciales en Honduras

Washington advirtió este sábado de que los intentos de anular los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Honduras tendrán "graves consecuencias". Las declaraciones se produjeron después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobara y mandara a publicar en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que ordena el recuento "voto por voto" de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de los comicios.

Según las autoridades estadounidenses, "la violencia política no tiene cabida en el proceso democrático

Hipocresía nivel dios gastan en el gobierno Trump
En Honduras ya se han contado los votos. Dos veces. El vencedor de las elecciones está confirmado. Y las actas son públicas.
#1 Desde mi desconocimiento, si se han contado dos veces, por que se pide una tercera?
#2 Porque este recuento tiene un extra de amenaza.
#2 Por lo de siempre. El resultado es ajustado. Lo curioso es que el partido gobernante hasta ahora, y que también exige el nuevo recuento, ni siquiera está en la quiniela.
#2 Porque de momento no sale Juan Orlando Hernández más que de la prisión.
Sino el problema alguno contar de nuevo no va a cambiar el resultado
¿Es otra vez el tipico caso aislado de: O sale lo que yo quiero que salga o votamos hasta que salga, o si no mando un misil democratizador o un golpe de estado?
