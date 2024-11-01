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La edil del PP de Alicante que dimitió por el escándalo de las VPO aumentó su patrimonio casi 170.000 euros

La edil del PP de Alicante que dimitió por el escándalo de las VPO aumentó su patrimonio casi 170.000 euros

El Boletín Oficial de la Provincia desvela que la exresponsable de Urbanismo, Rocío Gómez, anota bienes por valor catastral de 216.928,96 euros

| etiquetas: rocío gómez , alicante , vpo , buena gestora
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2 comentarios
7 2 0 K 80 actualidad
OdaAl #1 OdaAl
Lo que no entiendo es como hacienda es capaz de reclamar un mísero euro a la gente de a pie y se les "escape" tan fácilmente cosas mas graves.

No creo que sea algo inocente, a los currtitos con nomina nos tienen hipervigilados y a políticos y empresarios, ya tal.

Lo del caso Montoro es de traca.
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#2 Albarkas
#1 Pues creo que se explica fácilmente.
Es la sensación de impunidad que tienen.
Saben que nadie les va a hacer nada y roban tranquilamente y con descaro.
1 K 29

menéame