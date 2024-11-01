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“A su edad, es normal” ¿Y si no lo es? Así es el edadismo invisible
El edadismo es una forma de discriminación por edad normalizada. Qué consecuencias tiene y por qué el lenguaje importa más de lo que parece.
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edadismo
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invisible
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discriminacion. reportaje
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#1
Fumanchu
Con los niños también se da, es el problema de que la gente se meta donde no le llaman. Por ejemplo, mi sobrino, pequeño, va andando por un paseo marítimo por la parte alta que separa de la playa a un metro de altura más o menos y al paseo unos 50 cm, el niño tranquilo con el equilibrio bien jugando tranquilamente y cada 10 metros alguien diciéndole que se va a caer, métanse en sus asuntos si a ti te da miedo está bien pero comete tu miedo con patatas y no jodas a los demás. Con mi abuela 90…
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#3
devilinside
#1
Es como la tendencia médica que había hace unos años con los abuelos de no darles morfina cuando estaban sufriendo, ¿qué pasaba, que se iban a volver yonkis con 80 años?
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#6
Fumanchu
#3
Yo lo tengo claro, si llego a los 80 en mi cumple quiero heroína, no me muero sin probarla.
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#7
devilinside
#6
Yo tendré que pensar en otra cosa, no me pillaría de nuevas
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#11
Postmeteo
#3
Si das morficos a mayores de 80 y a menores no, siendo yu unico criterio la edad, estás cayendo en el edadismo
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#12
devilinside
#11
Yo entiendo que habría que dárselos a aquellos que lo necesiten, pero me parecía raro que se los escatimasen a los ancianos. Tampoco soy partidario de un uso tan generoso como el que hacen en USA; ya he comentado alguna vez que un sobrino mío tuvo un accidente estando allí de intercambio, con 16 años. y se rompió el húmero. Cuando sus padres llegaron al hospital, el chico tenía una caja de autoinyectables de oxicodona en la mesilla para que se los metiese a demanda, sin supervisión ni siquiera de una enfermera. Me pasa a mí y ahora estoy pidiendo por la calle para meterme
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#8
Spirito
#1
No deberías escribir todo tan junto, que te vas a hacer daño en esos ojitos.
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#9
Zerjillo
#1
TE entiendo perfectamente. Mucha gente cuando le comento las actividades que hago con mis hijos (barranquismo, ferratas, escalada...) poco más o menos que me tachan de asesino o inconsciente. Cojones, que son actividades apropiadas para su edad (no los voy a meter en un sitio del que tuviera dudas de si son capaces de hacerlo). Accidentes puede haber, pero vamos, que son cosas muy controladas.
O el otro día, vamos practicando una ruta ciclista por la ciudad (van a hacerla con el cole…
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#13
Fumanchu
#9
El otro día estaba con gente en un pantano, había una pareja con un bebé, estaban inflando una barca para darse un paseo en aguas supertranquilas, a mi alrededor varias personas que empezaron a decir que era una temeridad, que el agua es un peligro, que si menudos irresponsables, personalmente me toco las narices y les dije que si veían tanto problema que llamasen a la guardia civil, obviamente no paso nada.
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#5
angelitoMagno
Es una visión reduccionista que equipara la vida humana a la de un electrodoméstico diseñado para durar un tiempo limitado y luego ser reemplazado.
Es que los humanos estamos diseñados para durar un tiempo limitado, nadie vive para siempre.
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#2
ugotognazzi
a mi edad es normal
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#4
BoosterFelix
El capitalismo no rechaza a los viejos porque sean demasiado débiles, los rechaza porque se han vuelto demasiado listos.
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#10
chocoleches
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#4
Los viejos son como los toros
resabiaos
que por mucho que agiten el capote van directos al torero. (siempre me ha hecho mucha gracia visualizarlo)
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O el otro día, vamos practicando una ruta ciclista por la ciudad (van a hacerla con el cole… » ver todo el comentario
Es que los humanos estamos diseñados para durar un tiempo limitado, nadie vive para siempre.