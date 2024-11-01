edición general
La economía feminista salvará al mundo

Los hombres han construido una sociedad capitalista y patriarcal ignorando la dependencia que tenemos unas personas de las otras.

#2 diablos_maiq
¿Otra caladita?
#3 jaramero
No aprenden...

Culpabilizar a los hombres de los males del mundo es una estupidez.

Hay hombres que no tienen una pizca de maldad en su corazón y que se han dejado la salud haciendo trabajos físicos muy duros para que su familia prosperase y sus hijos tuvieran mejor vida que ellos. Sacrificio total. ¿Le van a decir a esos hombres que son malos por ser hombres y que sus valores y su sacrificio no valen para nada?

Son las élites las culpables de todo. Sacrifican a los demás para su beneficio. Satisfacer sus egos también cuesta muchas vidas.

¿Son estas feministas las tontas útiles del fascismo para dividir a la izquierda una vez más?

Que se pregunten quién las financia, que lo mismo se llevan una sorpresa.
silvano.jorge #9 silvano.jorge
#3 léete el artículo, igual te sorprendes de lo que habla.
alfre2 #1 alfre2
“Ignorando”, dice
silvano.jorge #10 silvano.jorge
Un montón de comentarios y ninguno habla de lo que va el artículo, anticapitalismo.
#11 Alcalino *
#10 entonces el titular está mal puesto, y por cierto, del propio artículo:

"Los hombres han construido una sociedad basada en fundamentos patriarcales, antropocéntricos y capitalistas"

El articulo será todo lo anticapitalista que quieras, pero le echa la culpa a los hombres en la primara linea.

Y te voy a dar un dato "capitalista":

"Las mujeres influyen o deciden en más del 80% - 85% de las compras de productos y servicios a nivel mundial."
GeneWilder #7 GeneWilder
Siguiendo la linde y trayendo en silla de manos al verdadero fascismo. Que sigan, que sigan.
#8 Alcalino *
Pongo aquí una teoría alternativa:

Los hombres son lo que las mujeres han decidido que sean, durante miles de años de selección de parejas.

¿Y que eligen las mujeres? aquí una pista:

Las mujeres no van a la guerra para robarle el oro al vecino, envían a sus maridos para que hagan la guerra y vuelvan con el oro robado.

Por tanto, las mujeres son tan culpables como los hombres de todos los males del mundo.

Y es muy cómodo echarle la culpa de todo a los hombres, así las mujeres evitan tener que mirarse al espejo y reconocer que son tan viles como los hombres.

Y por todo eso, pretender que "el feminismo salvará el mundo" es una soberana estupidez
#6 Archaic_Abattoir
Los hombres han construido una sociedad sobre bases patriarcales, antropocéntricas y capitalistas, ignorando la interdependencia y la ecodependencia y han puesto a Christine Lagarde a mandar.
#4 Tecar
Tras "La economía verde salvará al mundo", "Las revoluciones de los olvidados los salvarán al mundo" y "Los creyentes tendrán la salvación eterna"
Presentamos:
"La economía feminista salvará el mundo"
Y ojo la presenta una economista, nada más y nada menos, éxito asegurado.
:troll:
Battlestar #5 Battlestar
#4 En todo caso deberían de decir "salvarían" porque decir "salvará" es MUY bizarro. xD
