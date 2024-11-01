·
10
meneos
50
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
La economía feminista salvará al mundo
Los hombres han construido una sociedad capitalista y patriarcal ignorando la dependencia que tenemos unas personas de las otras.
|
etiquetas
:
economía feminista
,
capitalismo
,
izquierda
9
1
9
K
27
politica
11 comentarios
9
1
9
K
27
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
diablos_maiq
¿Otra caladita?
8
K
97
#3
jaramero
No aprenden...
Culpabilizar a los hombres de los males del mundo es una estupidez.
Hay hombres que no tienen una pizca de maldad en su corazón y que se han dejado la salud haciendo trabajos físicos muy duros para que su familia prosperase y sus hijos tuvieran mejor vida que ellos. Sacrificio total. ¿Le van a decir a esos hombres que son malos por ser hombres y que sus valores y su sacrificio no valen para nada?
Son las élites las culpables de todo. Sacrifican a los demás para su beneficio. Satisfacer sus egos también cuesta muchas vidas.
¿Son estas feministas las tontas útiles del fascismo para dividir a la izquierda una vez más?
Que se pregunten quién las financia, que lo mismo se llevan una sorpresa.
4
K
56
#9
silvano.jorge
#3
léete el artículo, igual te sorprendes de lo que habla.
0
K
11
#1
alfre2
“Ignorando”, dice
0
K
11
#10
silvano.jorge
Un montón de comentarios y ninguno habla de lo que va el artículo, anticapitalismo.
0
K
11
#11
Alcalino
*
#10
entonces el titular está mal puesto, y por cierto, del propio artículo:
"Los hombres han construido una sociedad basada en fundamentos patriarcales, antropocéntricos y capitalistas"
El articulo será todo lo anticapitalista que quieras, pero le echa la culpa a los hombres en la primara linea.
Y te voy a dar un dato "capitalista":
"Las mujeres influyen o deciden en más del 80% - 85% de las compras de productos y servicios a nivel mundial."
0
K
10
#7
GeneWilder
Siguiendo la linde y trayendo en silla de manos al verdadero fascismo. Que sigan, que sigan.
0
K
10
#8
Alcalino
*
Pongo aquí una teoría alternativa:
Los hombres son lo que las mujeres han decidido que sean, durante miles de años de selección de parejas.
¿Y que eligen las mujeres? aquí una pista:
Las mujeres no van a la guerra para robarle el oro al vecino, envían a sus maridos para que hagan la guerra y vuelvan con el oro robado.
Por tanto, las mujeres son tan culpables como los hombres de todos los males del mundo.
Y es muy cómodo echarle la culpa de todo a los hombres, así las mujeres evitan tener que mirarse al espejo y reconocer que son tan viles como los hombres.
Y por todo eso, pretender que "el feminismo salvará el mundo" es una soberana estupidez
1
K
9
#6
Archaic_Abattoir
Los hombres han construido una sociedad sobre bases patriarcales, antropocéntricas y capitalistas, ignorando la interdependencia y la ecodependencia y han puesto a Christine Lagarde a mandar.
0
K
8
#4
Tecar
Tras "La economía verde salvará al mundo", "Las revoluciones de los olvidados los salvarán al mundo" y "Los creyentes tendrán la salvación eterna"
Presentamos:
"La economía feminista salvará el mundo"
Y ojo la presenta una economista, nada más y nada menos, éxito asegurado.
0
K
7
#5
Battlestar
#4
En todo caso deberían de decir "salvarían" porque decir "salvará" es MUY bizarro.
0
K
12
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
