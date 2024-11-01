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La economía española sortea, por el momento, la convulsión de la guerra

La economía española sortea, por el momento, la convulsión de la guerra

La convulsión por la guerra en Oriente Medio y las dudas en torno a la duración del conflicto han disparado la incertidumbre global, con un fuerte repunte de los precios energéticos que amenaza con reactivar el fantasma de la inflación. Aunque hacer estimaciones en el entorno actual es misión casi imposible, la realidad macro refleja que la economía española llega mucho mejor preparada que en anteriores crisis para afrontar este 'shock'.

| etiquetas: economía. españa , guerra , medio oriente , inflación
7 2 0 K 83 actualidad
6 comentarios
7 2 0 K 83 actualidad
Autarca #1 Autarca
Como siempre, parece que la economía española va por un lado, y la de los españoles por otro
6 K 51
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

No como en la autarquía que homenajes con tu nick ¿verdad?
2 K 38
Autarca #3 Autarca
#2 Mi nick no es un homenaje a la autarquía, si no a un juego de estrategia con figuritas
1 K 20
#4 daniMate
#1 La economía va bien, los beneficios empresariales siguen arriba, la rentabilidad inmobiliaria disparada, el paro bajando y bajando, los bares llenos y los trabajadores no se están amotinando, luego deben estar contentos con sus sueldos.
0 K 11
Autarca #5 Autarca *
#4 Entonces, como los esclavos de las plantaciones de USA no se revelaban contra sus amos ¿Estaban contentos siendo esclavos? :popcorn: :popcorn:
0 K 11
duende #6 duende
Yo es que un medio se llame la verdad me intranquiliza mucho.
Pero es que además es para darles de comer a parte ¿La economía española sortea de momento la convulsión de la guerra?, ¿que convulsión?, de momento no ha pasado nada más allá de que se están haciendo apuestas sobre el precio de los combustibles, pero han llegado todos los barcos que tenían que llegar.
Como un barco que salga del golfo tarda más o menos un mes en llegar, aún no hemos empezado a tener huecos en nuestra llegada de…   » ver todo el comentario
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menéame