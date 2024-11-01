La economía española sortea, por el momento, la convulsión de la guerra

La convulsión por la guerra en Oriente Medio y las dudas en torno a la duración del conflicto han disparado la incertidumbre global, con un fuerte repunte de los precios energéticos que amenaza con reactivar el fantasma de la inflación. Aunque hacer estimaciones en el entorno actual es misión casi imposible, la realidad macro refleja que la economía española llega mucho mejor preparada que en anteriores crisis para afrontar este 'shock'.