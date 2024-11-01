La economía española sortea, por el momento, la convulsión de la guerra

La convulsión por la guerra en Oriente Medio y las dudas en torno a la duración del conflicto han disparado la incertidumbre global, con un fuerte repunte de los precios energéticos que amenaza con reactivar el fantasma de la inflación. Aunque hacer estimaciones en el entorno actual es misión casi imposible, la realidad macro refleja que la economía española llega mucho mejor preparada que en anteriores crisis para afrontar este 'shock'.
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No como en la autarquía que homenajes con tu nick ¿verdad?
Pero es que además es para darles de comer a parte ¿La economía española sortea de momento la convulsión de la guerra?, ¿que convulsión?, de momento no ha pasado nada más allá de que se están haciendo apuestas sobre el precio de los combustibles, pero han llegado todos los barcos que tenían que llegar.
Como un barco que salga del golfo tarda más o menos un mes en llegar, aún no hemos empezado a tener huecos en nuestra llegada de… » ver todo el comentario