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La economía china crece un 5% en el primer trimestre, haciendo caso omiso del impacto inicial de la guerra de Irán (ENG)

La economía china crece un 5% en el primer trimestre, haciendo caso omiso del impacto inicial de la guerra de Irán (ENG)

Datos gubernamentales mostraron que la producción industrial en China aumentó un 5,7% en marzo en comparación con el año anterior, superando las expectativas del mercado, ya que la demanda mundial de exportaciones chinas de equipos electrónicos, automóviles, semiconductores y robótica se mantuvo fuerte

| etiquetas: china , económia , crecimiento , guerra
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7 comentarios
10 0 1 K 129 actualidad
WcPC #1 WcPC
Hace poco estaba hablando precisamente de esto.
China lleva preparándose para esta posibilidad desde que hace más de una década, mientras que USA y la UE no han hecho casi nada, solo postureo (USA ni siquiera ha hecho postureo alguno) para prepararse ante una reducción de la cantidad de petroleo.
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azathothruna #5 azathothruna
#1 Y lo de los europedos da vergüenza ajena
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#5 de dónde eres?
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#3 HangTheRich
Puta economía planificada de mierda. Así es imposible que crezca nada, pura escasez y miseria.
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GranTipo #7 GranTipo
do nothing, win
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neiviMuubs #4 neiviMuubs *
Los chinos ya las vieron venir y antes del conflicto en Irán empezaron a aumentar más sus importaciones de crudo con Rusia

Aparte ahora están usando el puerto de Yanbu para las compras de petroleo saudí, mediante el Mar Rojo y así evitar Ormuz
www.reuters.com/business/energy/chinas-sinopec-will-not-buy-iranian-oi
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#2 Chuache_cientifico
America First! O algo así xD.
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menéame