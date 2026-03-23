La economía china crece un 5% en el primer trimestre, haciendo caso omiso del impacto inicial de la guerra de Irán (ENG)

Datos gubernamentales mostraron que la producción industrial en China aumentó un 5,7% en marzo en comparación con el año anterior, superando las expectativas del mercado, ya que la demanda mundial de exportaciones chinas de equipos electrónicos, automóviles, semiconductores y robótica se mantuvo fuerte
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China lleva preparándose para esta posibilidad desde que hace más de una década, mientras que USA y la UE no han hecho casi nada, solo postureo (USA ni siquiera ha hecho postureo alguno) para prepararse ante una reducción de la cantidad de petroleo.
Aparte ahora están usando el puerto de Yanbu para las compras de petroleo saudí, mediante el Mar Rojo y así evitar Ormuz
www.reuters.com/business/energy/chinas-sinopec-will-not-buy-iranian-oi