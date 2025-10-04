Ecologistas advierten de una situación «muy desfavorable» por contaminación en Gijón

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado este sábado el incremento de partículas de menos de 10 micras hasta situación «muy desfavorable» en Gijón, después de que el Ayuntamiento «haya desactivado» el protocolo de contaminación. En una nota remitida, el colectivo medioambiental advierte de que se ha vuelto a «disparar» la contaminación por partículas en Gijón, según las cifras oficiales de las «pocas estaciones que dan datos en continuo». Las medición de partículas de menos de 2,5 micras en la zona de la Calzada y el Lauredal esta