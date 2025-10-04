edición general
18 meneos
17 clics
Ecologistas advierten de una situación «muy desfavorable» por contaminación en Gijón

Ecologistas advierten de una situación «muy desfavorable» por contaminación en Gijón

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado este sábado el incremento de partículas de menos de 10 micras hasta situación «muy desfavorable» en Gijón, después de que el Ayuntamiento «haya desactivado» el protocolo de contaminación. En una nota remitida, el colectivo medioambiental advierte de que se ha vuelto a «disparar» la contaminación por partículas en Gijón, según las cifras oficiales de las «pocas estaciones que dan datos en continuo». Las medición de partículas de menos de 2,5 micras en la zona de la Calzada y el Lauredal esta

| etiquetas: gijón , contaminación , asturias , partículas
16 2 0 K 129 actualidad
7 comentarios
16 2 0 K 129 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Llevamos así años, tener la cementera, la térmica de aboño, Arcelor, junto con los graneles destapados del musel…

Es lo que tiene tener unas de las empresas más contaminantes del continente emitiendo al lado de una gran ciudad
www.meneame.net/story/vivimos-junto-mordor-vecinos-juristas-luchan-pla
4 K 59
felpeyu2 #3 felpeyu2
#2 Yo recomendaría a la gente que venga a Gijón que vea en Google Maps la enorme mancha negra a la izquierda de el puerto de El Musel que se une con la mancha anaranjada de Arcelor-Mittal
1 K 34
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 ya no solo eso, lo mejor es subir al mirador del infanzon y ver la nube que asola la zona oeste
1 K 32
#4 Ovidio
#2 Es lo que tiene querer vivir y no morirse de hambre
0 K 9
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#4 nadie dice que cierren, pero sí que cumplan los niveles de contaminación ambiental.
www.meneame.net/story/principado-defiende-no-instalacion-filtro-sinter
0 K 20
felpeyu2 #1 felpeyu2
Relacionada con www.meneame.net/story/ecologistas-alertan-asturias-registra-niveles-pe y muchas otras porque es un problema recurrente en Gijón y muchas otras zonas del área central asturiana (es decir, donde vive un 80% de la población en Asturias)
0 K 14
Priorat #6 Priorat
¿Estos son los ecologistas que montan campañas y manifestaciones en contra de las baterías que permitirían parar alguna planta de generación fósil en la comunidad con más generación fósil de España peninsular, generación contra la que no se han manifestado nunca?

(Perdón por intentar meterlo todo en una frase)
0 K 12

menéame