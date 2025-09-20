edición general
3 meneos
3 clics
Ecologistas alertan de que Asturias registra niveles peligrosos de partículas contaminantes sin informar a la población

Ecologistas alertan de que Asturias registra niveles peligrosos de partículas contaminantes sin informar a la población

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado este sábado de que varias localidades asturianas registran concentraciones elevadas de contaminación por partículas en suspensión sin que ni el Principado ni los ayuntamientos hayan informado a la población ni activado protocolos de aviso. Según la organización, Gijón mantiene una situación «desfavorable» por partículas de menos de 2,5 y 10 micras en las estaciones del Lauredal y La Calzada, superando los umbrales de advertencia desde hace cuatro días. En Avilés, la situación también es «desfa

| etiquetas: asturias , contaminación , gijón , oviedo , avilés
3 0 0 K 42 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 42 actualidad
felpeyu2 #1 felpeyu2
Mucha publicidad de "Paraíso Natural" pero la realidad es que la calidad del aire suele dejar mucho que desear
0 K 15
lonnegan #2 lonnegan
Hoy ya llueve asi que aire limpio una vez mas
0 K 11

menéame