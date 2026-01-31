edición general
El duro mensaje de los pescadores ante el plan de vedar la angula: "Los cocineros no son científicos y el Ministerio no es juez"

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) la anunció ayer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), apoyando la iniciativa de un colectivo de reputados chefs españoles que, a través de la plataforma Euro-Toques España, instaron a proteger la especie. "Los cocineros no son científicos, y el Ministerio no es juez", clama el sector angulero que rechaza las campañas de imagen de ciertos sectores de la gastronomía que "desde el desconocimiento técnico, simplifican un problema ecológico complejo".

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
El estúpido mensaje, más bien. Tremendos gañanes.
9 K 109
sotillo #12 sotillo
#1 Gañanes que solo piensan en ellos y a todo lo demás que le den por culo
0 K 11
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Menuda sarta de tonterías, parecen desconocer que los jueces aplican las leyes que crean los ministros, en este caso la decisión está tomada en base a criterio científico (peligro de extinción).
5 K 91
Dakaira #3 Dakaira
Putos gañanes...
Saben ellos de ganar dinero a espuertas a costa de una especie, de eso saben.

Putos sinvergüenzas, ahí les de un parraque mientras cagan y se los coma un dinosaurio.
5 K 68
enochmm #11 enochmm
Los pescadores de angulas dicen que quieren ser lo últimos pescadores de angulas de la historia.
1 K 14
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 distinta noticia
0 K 20
abnog #8 abnog
Me creeré los argumentos que vengan de una parte no interesada, gracias.
0 K 11
alfema #9 alfema
A mi me parece una barrabasada dejar pescar angulas y no dejarlas crecer hasta su edad óptima de consumo.

Sin conocer mucho sobre el tema, quizás los pescadores de angulas tengan algo de razón sobre que no se hicieron cosas necesarias para la conservación de la anguila, si fuera así, eso se debería hacer el beneficio de la especie, no para que ellos se llenaran los bolsillos de dinero.
0 K 11
#6 fremen11
Habría que dejarlos que la extinguiesen y luego no darles ni una puta ayuda cuando se queden sin trabajo
1 K 10
#10 amusgada
Tiene su guasa porque además de existir estudios científicos detrás de la cuestión, los malvados ecologistas que apoyan la medida piden retribuciones como ya se hizo cuando se cesó en otras pesquerías. Y aún así ¡¡gñaaa, malvaaados, nosotros sabemos mejor y más sobre embalses!! La ostia, me aburriría mirar a los cofrades que salen en la noticia si en sus redes personales compartieron magufería sobre lo que pasaba por retirar azudes, que, por otra parte, siendo la captura normalmente en zona de ría, poco puto embalse habrá pero oyes, ellos saben mejor, que están muy de repoblar lanzando miles de alevines homogéneos de los que sobreviven pocos y arruinando el pool genético pero...

ains
0 K 9
#4 Nasser
Como ya comenté con unas piscifactorías de "La gula del Norte" se soluciona.:troll:
0 K 7

