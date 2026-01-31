El duro mensaje de los pescadores ante el plan de vedar la angula: "Los cocineros no son científicos y el Ministerio no es juez"

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) la anunció ayer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), apoyando la iniciativa de un colectivo de reputados chefs españoles que, a través de la plataforma Euro-Toques España, instaron a proteger la especie. "Los cocineros no son científicos, y el Ministerio no es juez", clama el sector angulero que rechaza las campañas de imagen de ciertos sectores de la gastronomía que "desde el desconocimiento técnico, simplifican un problema ecológico complejo".
| etiquetas: pescadores , angula , critican , científicos , cocineros
Saben ellos de ganar dinero a espuertas a costa de una especie, de eso saben.
Putos sinvergüenzas, ahí les de un parraque mientras cagan y se los coma un dinosaurio.
Sin conocer mucho sobre el tema, quizás los pescadores de angulas tengan algo de razón sobre que no se hicieron cosas necesarias para la conservación de la anguila, si fuera así, eso se debería hacer el beneficio de la especie, no para que ellos se llenaran los bolsillos de dinero.
ains