El duro mensaje de los pescadores ante el plan de vedar la angula: "Los cocineros no son científicos y el Ministerio no es juez"

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) la anunció ayer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), apoyando la iniciativa de un colectivo de reputados chefs españoles que, a través de la plataforma Euro-Toques España, instaron a proteger la especie. "Los cocineros no son científicos, y el Ministerio no es juez", clama el sector angulero que rechaza las campañas de imagen de ciertos sectores de la gastronomía que "desde el desconocimiento técnico, simplifican un problema ecológico complejo".