El dúo musical Sonia y Selena se separa

Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia. El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción ‘Yo quiero bailar’. «Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto…

#4 EISev
Ahora que hagan Sonia y Andy Vs. Selena y Lucas o viceversa

Ah, no, Viceversa eran otros
Stieg #8 Stieg
#4 He entrado a hacer el mismo chiste.
#10 Almirantecaraculo
#4 que los invite Ibai a la velada del año.
#3 harverto
NOOOOOOOOOOOOOOO
¡¡Primero Andy y Lucas, y ahora esto!!
¿Qué será lo próximo, la separación de Enrique y Ana?
#9 Grahml
Sí bueno, "musical".
#1 concentrado
¿Estaban juntas?
smilo #2 smilo
Paren las rotativas!
#6 Leon_Bocanegra
Sonia es la de la nariz rara.
Apotropeo #7 Apotropeo
No sé si cortarme las venas o dejarmelas crecer, que angustia existencial
tetepepe #5 tetepepe
Con lo bien que iba el día...
Ahora estaré semanas sin poder dormir sólo de pensarlo. :-D
