El dúo musical Sonia y Selena se separa

Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia. El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción ‘Yo quiero bailar’. «Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto…