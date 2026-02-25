Dueño de automóvil Xiaomi muere tras accidente: informe revela que las puertas no se pudieron abrir debido a un corte de energía [EN]

Testigos presenciales describen una escena desgarradora. El vehículo sufrió tres explosiones en los cinco minutos posteriores a la colisión. A pesar de los esfuerzos de varios transeúntes que intentaron rescatar al conductor, las puertas no pudieron abrirse ni desde dentro ni desde fuera del vehículo. Este fue el tercer incendio de un vehículo Xiaomi ocurrido 2025, y la segunda vez que surgen dudas sobre la apertura de puertas tras una colisión.