Dueño de automóvil Xiaomi muere tras accidente: informe revela que las puertas no se pudieron abrir debido a un corte de energía [EN]

Testigos presenciales describen una escena desgarradora. El vehículo sufrió tres explosiones en los cinco minutos posteriores a la colisión. A pesar de los esfuerzos de varios transeúntes que intentaron rescatar al conductor, las puertas no pudieron abrirse ni desde dentro ni desde fuera del vehículo. Este fue el tercer incendio de un vehículo Xiaomi ocurrido 2025, y la segunda vez que surgen dudas sobre la apertura de puertas tras una colisión.

china , accidente , xiaomi , apertura , puertas
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Pero pero pero... ¡si es Chino! ¡No es posible!, ni que hubiera sido un producto del nazi de Melon.
johel #2 johel *
"Chinas new regulations, approved in January, will require all doors to be equipped with mechanical handles that can operate without power"
Tiradores enrasados prohibidos y mecanicos obligatorios. A ver si tenemos suerte y se meten tambien los paneles tactiles por donde no brilla.
