Dúchate correctamente: Sólo estas 4 partes del cuerpo necesitan realmente jabón, según el experto

Ducharse correctamente parece sencillo, pero muchos lo complicamos más de lo necesario por costumbre. Porque no se limpia automáticamente enjabonándose todo el cuerpo. Un dermatólogo explica qué zonas necesitan realmente jabón - y dónde el agua es completamente suficiente
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---En la ducha.
—¿Y cuanto hace que no cantas?
Yo, sí.
Pues a ver si f*ll*s con más frecuencia.
PD: Nada en contra tuya, solo que me lleva rondando la cabeza varios días y al ver tu chiste (por cierto, un poco malo) he tenido que decirlo