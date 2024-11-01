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Dúchate correctamente: Sólo estas 4 partes del cuerpo necesitan realmente jabón, según el experto

Dúchate correctamente: Sólo estas 4 partes del cuerpo necesitan realmente jabón, según el experto

Ducharse correctamente parece sencillo, pero muchos lo complicamos más de lo necesario por costumbre. Porque no se limpia automáticamente enjabonándose todo el cuerpo. Un dermatólogo explica qué zonas necesitan realmente jabón - y dónde el agua es completamente suficiente

| etiquetas: ducha , correcta , jabón , exceso , dermatólogo
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5 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Moderdonia #1 Moderdonia *
—¿Tu cantas?
---En la ducha.
—¿Y cuanto hace que no cantas?
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#3 albx
#1 ¿Tú después de f*ll*r te duchas?
Yo, sí.
Pues a ver si f*ll*s con más frecuencia.
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#5 Epaclon
#3 Nunca he entendido lo de la autocensura en internet, solo hace mas difícil la lectura y la escritura de algo que se quiere decir y se quiere que se entienda. Entiendo que esto viene de los yankis pero no llego a comprender como algunas personas lo habéis integrado en vuestras vidas sin rechistar, no pasa nada por escribir follar, mierda, joder, polla, o cualquier otra palabra.

PD: Nada en contra tuya, solo que me lleva rondando la cabeza varios días y al ver tu chiste (por cierto, un poco malo) he tenido que decirlo
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arturios #4 arturios
#teahorrounclick axilas, genitales culo, pieses y cara.
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orangutan #2 orangutan
Según la noticia el pelo no necesita jabón...
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menéame