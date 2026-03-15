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Drones ucranianos golpean por segunda vez esta semana una de las mayores refinerías rusas

Drones ucranianos golpean por segunda vez esta semana una de las mayores refinerías rusas

Los drones ucranianos golpearon este domingo y por segunda vez esta semana la refinería Tijoretsk-Nafta, que se encuentra en la región meridional de Krasnodar. Según informan las autoridades locales, los fragmentos de los aparatos no tripulados provocaron un incendio en las instalaciones, aunque no se produjeron heridos, según las agencias rusas. En el ataque, añade la fuente, también resultaron dañadas dos líneas de alta tensión en una localidad que se encuentra a más de 120 kilómetros de la capital regional.

| etiquetas: drones , ucranianos , atacan , segunda vez , refineris , rusa
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1 comentarios
4 0 0 K 51 Guerras
#1 unocualquierax
Al final conseguirán que Putin se decida autilizar armas bastante más gordas.
Se le deben de estar hinchando los cojones de la ayuda tan enorme que está teniendo Zelenski de yanquis y británicos.
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menéame