edición general
4 meneos
27 clics
Drones, hackers, virus informáticos... Defensa busca talento joven para la guerra cibernética

Drones, hackers, virus informáticos... Defensa busca talento joven para la guerra cibernética

El sector de ciberseguridad está a la caza de talento joven. En unas circunstancias en las que la Inteligencia Artificial (IA) está a la orden del día y los ciberataques se multiplican -crecen un 16,2% anual-, Defensa ha lanzado la segunda edición de Talent4Cyber. El hackathon universitario buscará jóvenes talentos expertos en seguridad informática los próximos días 12 y 13 de noviembre, según informa en un comunicado.

| etiquetas: defensa , ciberseguridad , guerra cibernética , hackathon , talent4cyber
3 1 0 K 31 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 31 actualidad
cosmonauta #3 cosmonauta
¿Y por qué talento joven? El talento no tiene edad.
0 K 15
#4 username
#3 mas faciles de explotar
0 K 10
karlos_ #1 karlos_
Van a pagar bien ?
O solo abrir oposiciones y preguntar cosas que no importan ?
1 K 14
Kagate_Kid #2 Kagate_Kid
¿Y que hay de los troles y cibervoluntarios?
0 K 11
#5 pozz
Con la mierda que pagan, dudo que encuentren a un buen profesional de la ciberseguridad o los drones.
0 K 7

menéame