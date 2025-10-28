Drones, hackers, virus informáticos... Defensa busca talento joven para la guerra cibernética

El sector de ciberseguridad está a la caza de talento joven. En unas circunstancias en las que la Inteligencia Artificial (IA) está a la orden del día y los ciberataques se multiplican -crecen un 16,2% anual-, Defensa ha lanzado la segunda edición de Talent4Cyber. El hackathon universitario buscará jóvenes talentos expertos en seguridad informática los próximos días 12 y 13 de noviembre, según informa en un comunicado.