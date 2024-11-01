El dron Dark Merlin se estrella y pone en riesgo el mayor programa de drones de EE UU

Un siniestro durante la fase de pruebas del programa de drones de combate más ambicioso de la historia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha disparado las alarmas en el Pentágono. El YFQ-42A, bautizado como Dark Merlin y desarrollado por General Atomics, se estrelló poco después del despegue en el aeródromo de Gray Butte, cerca de Palmdale (California), el 6 de abril de 2026.