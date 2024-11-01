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El dron Dark Merlin se estrella y pone en riesgo el mayor programa de drones de EE UU

El dron Dark Merlin se estrella y pone en riesgo el mayor programa de drones de EE UU

Un siniestro durante la fase de pruebas del programa de drones de combate más ambicioso de la historia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha disparado las alarmas en el Pentágono. El YFQ-42A, bautizado como Dark Merlin y desarrollado por General Atomics, se estrelló poco después del despegue en el aeródromo de Gray Butte, cerca de Palmdale (California), el 6 de abril de 2026.

| etiquetas: dron , eeuu , dark merlín , prototipo
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8 comentarios
16 3 0 K 220 actualidad
manbobi #1 manbobi
Esperemos que el piloto esté bien
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#3 diablos_maiq
#1 creo que era Copilot :troll:
1 K 21
manbobi #4 manbobi
#3 En la nube
0 K 12
josde #7 josde
Seguramente entra algún componente de Boeing, por eso falla. xD
1 K 27
azathothruna #2 azathothruna
Se prueba que china y gringolandia estan ahora en lados opuestos del tablero.... de la calidad.
1 K 26
MyNameIsEarl #8 MyNameIsEarl *
Joder con los yanquis, a ver cuando aprenden a no poner lavanderías a todo. Que luego te pasan estas cosas.
Se están ganando a pulso ser el nuevo "made in china", pero con bien de marketing al estilo USA.
1 K 19
nopolar #6 nopolar
General Atomics no es una empresa inventada del Fallout?
0 K 8
ElBeaver #5 ElBeaver
es lo normal
0 K 7

menéame