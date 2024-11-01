Un dron capta a una orca transportando a su cría muerta en el mar de Salish  

La escena es del 12 de septiembre. Entre Orcas Island y Cypress Island, estado de Washington, la orca J36 «Alki» fue avistada sosteniendo a su cría muerta. El cuerpo de la neonata, aún con el cordón umbilical adherido, flotaba sobre el rostro de su madre, que nadaba lentamente en superficie. Se sumergía una y otra vez para recuperar el cadáver cuando se hundía. Los investigadores estiman que se trataba de una hembra a término o casi. La causa de la muerte no se conoce: podría ser un mortinato o un fallecimiento ocurrido poco después del parto.