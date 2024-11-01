edición general
Dr Martens se hunde hasta un 14% en Bolsa tras facturar un 3,1% menos

Los ingresos del fabricante de calzado en los nueve primeros meses de su año fiscal sumaron 573 millones de libras (660 millones de euros), un 1,8% menos. Los ingresos del fabricante de calzado británico crecieron un 9,3% en el segmento mayorista, pero disminuyeron un 7,3% en el canal ‘retail’ y un 6,8% en el comercio electrónico, recoge Europa Press.

| etiquetas: dr martens , reino unido , calzado , ventas
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Había leído "fracturar", lo que tiene bastante sentido en el contexto de las Dr. Martens.
devilinside #3 devilinside
#1 Ya no las hacen como las de antes, con punteras de acero. Han pasado de ser calzado de trabajo a calzado pijo
Tribuno #8 Tribuno
#3 Ya te digo... ahora las niñas pijas van con martens y pantalones cargo.
devilinside #9 devilinside
#8 Mi hija, por ejemplo
#11 oscarcr80
#1 #3 #8 #9 No puedo evitar asociarlas a las bandas de cabezas rapadas/skinheads o Neo nazis de principios de los 90 cuando iban de cacería.
devilinside #13 devilinside
#11 Las llevaban también los punkis
Tribuno #14 Tribuno
#11 Bueno, tampoco no mezcles. Una cosa eran los neonazis que tomaron la estética de los skinheads y los skinheads como subcultura punk de origen británico. Creo que no se llevaban muy bien entre ellos.

En invierno es lo único que calzo. Una vez que las domas son cómodas además del plus de seguridad con la puntera de seguridad y la suela antideslizante.
Mountains #5 Mountains *
Los "bonehead" Skinhead nazis, normalmente han llevado siempre botas militares o botas con punta de acero.

Las Dr Martens vienen de la cultura de reggae y el ska en Inglaterra. (movimiento obrero).

Con Bonehead me refiero a los de la noticia:

www.meneame.net/m/actualidad/supremo-confirma-penas-minimas-tres-neona
Gry #6 Gry
Si vendes mierda la gente al final deja de comprar tu producto.

Hay videos por YouTube comparando lo que vende ahora Dr Martens con lo que fabricaban hace 30 años y su calidad ha bajado muchísimo.

youtu.be/dOQ4CK-rF2w
Abdo_Collo #2 Abdo_Collo *
Lo neonasi se han pasado a la chiruca...
javibaz #4 javibaz
Hace un mes vi una tienda de esa marca, de tres plantas en Düseldorf. ¿Cuantos modelos diferentes tienen para llenar tres plantas?
Tribuno #7 Tribuno
#4 En Donosti hay una tienda en el centro, en lo más pijo. Tenían modelos con imitación a piel de leopardo. :ffu:
#10 oscarcr80
La marca Dr. Martens al menos en mi caso, las asocio a los SkinHead o cabezas rapadas de principios de los 90.
Tribuno #12 Tribuno
[...] la compañía se centra en la calidad de nuestros ingresos y la rentabilidad para poder generar crecimiento en los próximos años.

Pero vamos a ver hhdp, hace tiempo que lo fabricáis en China, ¿no es suficiente con el margen que os queda?
