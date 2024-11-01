Dr Martens se hunde hasta un 14% en Bolsa tras facturar un 3,1% menos

Los ingresos del fabricante de calzado en los nueve primeros meses de su año fiscal sumaron 573 millones de libras (660 millones de euros), un 1,8% menos. Los ingresos del fabricante de calzado británico crecieron un 9,3% en el segmento mayorista, pero disminuyeron un 7,3% en el canal ‘retail’ y un 6,8% en el comercio electrónico, recoge Europa Press.