Dos 'tiktokers' belgas burlan la seguridad del Louvre y cuelgan un cuadro con su foto en la sala de La Gioconda
Nick y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, accedieron a la sala del cuadro de Leonardo Da Vinci para colocar la imagen
actualidad
#1
Aluflipas
Va a salir una nueva frase:
"Eres más malo que la seguridad del Louvre"
"Eres más malo que la seguridad del Louvre"