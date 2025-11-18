edición general
Dos 'tiktokers' belgas burlan la seguridad del Louvre y cuelgan un cuadro con su foto en la sala de La Gioconda

Nick y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, accedieron a la sala del cuadro de Leonardo Da Vinci para colocar la imagen

seguridad arte louvre , dos tontos mu tontos
1 comentarios
Aluflipas #1 Aluflipas
Va a salir una nueva frase:
"Eres más malo que la seguridad del Louvre"
