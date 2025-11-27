·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6432
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
6982
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6370
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6419
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5803
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
726
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
395
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
611
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
477
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
781
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
17
clics
Dos tercios de los españoles creen que el mundo va a peor: los jóvenes son más pesimistas y las mujeres tienen más miedo
El 66% ve posible un conflicto bélico, principalmente contra Rusia, Marruecos o EE UU, según la primera encuesta del CIS sobre temores de la ciudadanía
|
etiquetas
:
futuro inmediato
,
expectativa vital
,
plan de vida
6
2
0
K
77
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
77
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
JackNorte
Dos tercios , si el pais esta mas o menos en la extrema derecha y derecha rancia la mitasd , al menos un octavo vota a gente que empeora su vida. Asi que quizas si lo buscas no sea malo. Es lo que votaste. Yo a veces tambien quiero que el mundo arda pero no me dura tanto como para votar incendiarios en cada votacion.
7
K
93
#11
diarmait
#1
creo que es más probable que vaya al reves, la gente que esta preocupada/asustada trata de buscar soluciones nuevas. Que lo que encuentre no sea realmente una solución no quiere decir que estén buscando empeorar su vida.
Y lo que ve mucha gente es que lo que gobierna no está resolviendo nada en sus vidas.
0
K
10
#12
JackNorte
*
#11
La gente preocupada y asustada que se alimenta de bulos, y vota a persona responsable que mata a sus seres queridos y sus abuelos quizas deberia informarse de otra manera y no votar cosas que sabe con certeza que provocan.
Votar a ciertas personas no hace mejorar su vida si han demostrado con hechos que la perjudican. Y seguira sin mejorar votando a los que empeoran su vida de forma objetiva.
Los miedos los bulos y las preocupaciones pocas veces son buenos consejeros y menos aun si son…
» ver todo el comentario
0
K
12
#14
diarmait
#12
que ganas de saber a quien votas para acertar en las siguientes elecciones.
0
K
10
#15
JackNorte
*
#14
Eso es siempre igual , al que menos me oprime y mas derechos defiende , sea de la ideologia que sea. Intenta definir a que votas y que produce.
Y cuantos asesinatos y corruptos lleva a las espaldas.
Hay opciones para todas las ideologias yo soy complice de la gente que esta en contra de los genocidios.
Para mi son posiciones faciles , respetar los derechos humanos, no se trata de ser superior , sencillamente de respetar los derechos humanos.
No es cuestion de acertar es de saber que si…
» ver todo el comentario
0
K
12
#16
diarmait
#15
tu criterio para elegir el partido a quien votar es que no apoyen a genocidas?
No es que limite mucho el abanico disponible.
0
K
10
#17
JackNorte
*
#16
Uno de ellos , en la actualidad con un genocidio sucediendo en este momento es un factor si.
Pese a no limitar medio pais escoge opciones que apoyan a genocidas.
0
K
12
#18
diarmait
#17
eres consciente de que la gente que vota a esos partidos no cree estar apoyando a genocidas, no?
1
K
22
#19
JackNorte
*
#18
No leo la mente de la gente, pero como tu si lo haces al parecer, puedes decirme con certeza que todos los que votan a esos partidos no lo saben?
0
K
12
#20
diarmait
#19
por tu primer comentario si parece que lees la mente de la gente.
Simplemente aplico un poco de lógica y sentido común. El % de psicópatas no es tan elevado como para que un partido destaque apoyandose en gente a la que no le preocupan los genocidios.
La realidad no es de blancos y negros como pareces verla tu, hay muchos grises.
Del mismo modo que tu apoyas a partidos que no esten a favor de un genocidio concreto, otros podrían criticar a esos mismos partidos por ponerse de perfil cuando el agresor es Rusia, por ejemplo.
0
K
10
#4
DayOfTheTentacle
"El 66% ve posible un conflicto bélico, principalmente contra Rusia, Marruecos o EE UU"
Regala miedo, vende seguridad.
3
K
36
#10
cosmonauta
Normal, con una población cada vez más envejecida.
0
K
17
#7
Dene
#6
pues de cada 10 personas que leen encuestas, 5 ..... son la mitad!!
1
K
15
#2
javic
El 73% de las encuestas son inventadas.
0
K
12
#6
Quel
#2
y eso lo sabe el 14% de la gente.
0
K
6
#9
Findeton
*
#2
España lleva estancada en salarios cosa de 25 años. No han subido más que la inflación, es decir, no han subido. Y encima la casa que es el gasto más grande está más cara y escasa.
2
K
33
#8
Ludovicio
Profecía autocumplida de los votantes de extrema derecha.
0
K
11
#3
Katos
Despues de la matraca continuada de te van a violaar, son unos cerdos, son unos asquerosos, solo te quieren por tu cuerrpo. Son malos. Si te miran es violación.
Anuncios patrocinados por el MINISTERIO, portadas de periodicos con vilaciones de guardiaciviles muy y mucho españoles.
No me extraña nada.
Han creado una nueva realidad que les da rédito politico el MIEDO mueve votos, y los partidos del miedo nos van a gobernar por mucho tiempo
.
0
K
10
#5
plutanasio
#3
es la estrategia marca de la casa del PSOE desde los tiempos del dóberman
2
K
35
#13
BoosterFelix
Tranquilos, tanto unos como otras en algún momento se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan.
Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona puede mostrar su aprobación favorable del entorno económico o de las condiciones económicas en que dicha persona hace nacer a esos hijos. Pues ¿qué…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y lo que ve mucha gente es que lo que gobierna no está resolviendo nada en sus vidas.
Votar a ciertas personas no hace mejorar su vida si han demostrado con hechos que la perjudican. Y seguira sin mejorar votando a los que empeoran su vida de forma objetiva.
Los miedos los bulos y las preocupaciones pocas veces son buenos consejeros y menos aun si son… » ver todo el comentario
Y cuantos asesinatos y corruptos lleva a las espaldas.
Hay opciones para todas las ideologias yo soy complice de la gente que esta en contra de los genocidios.
Para mi son posiciones faciles , respetar los derechos humanos, no se trata de ser superior , sencillamente de respetar los derechos humanos.
No es cuestion de acertar es de saber que si… » ver todo el comentario
No es que limite mucho el abanico disponible.
Pese a no limitar medio pais escoge opciones que apoyan a genocidas.
Simplemente aplico un poco de lógica y sentido común. El % de psicópatas no es tan elevado como para que un partido destaque apoyandose en gente a la que no le preocupan los genocidios.
La realidad no es de blancos y negros como pareces verla tu, hay muchos grises.
Del mismo modo que tu apoyas a partidos que no esten a favor de un genocidio concreto, otros podrían criticar a esos mismos partidos por ponerse de perfil cuando el agresor es Rusia, por ejemplo.
Regala miedo, vende seguridad.
Anuncios patrocinados por el MINISTERIO, portadas de periodicos con vilaciones de guardiaciviles muy y mucho españoles.
No me extraña nada.
Han creado una nueva realidad que les da rédito politico el MIEDO mueve votos, y los partidos del miedo nos van a gobernar por mucho tiempo.
Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona puede mostrar su aprobación favorable del entorno económico o de las condiciones económicas en que dicha persona hace nacer a esos hijos. Pues ¿qué… » ver todo el comentario