edición general
8 meneos
17 clics
Dos tercios de los españoles creen que el mundo va a peor: los jóvenes son más pesimistas y las mujeres tienen más miedo

Dos tercios de los españoles creen que el mundo va a peor: los jóvenes son más pesimistas y las mujeres tienen más miedo

El 66% ve posible un conflicto bélico, principalmente contra Rusia, Marruecos o EE UU, según la primera encuesta del CIS sobre temores de la ciudadanía

| etiquetas: futuro inmediato , expectativa vital , plan de vida
6 2 0 K 77 actualidad
20 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
Comentarios destacados:    
JackNorte #1 JackNorte
Dos tercios , si el pais esta mas o menos en la extrema derecha y derecha rancia la mitasd , al menos un octavo vota a gente que empeora su vida. Asi que quizas si lo buscas no sea malo. Es lo que votaste. Yo a veces tambien quiero que el mundo arda pero no me dura tanto como para votar incendiarios en cada votacion.
7 K 93
#11 diarmait
#1 creo que es más probable que vaya al reves, la gente que esta preocupada/asustada trata de buscar soluciones nuevas. Que lo que encuentre no sea realmente una solución no quiere decir que estén buscando empeorar su vida.
Y lo que ve mucha gente es que lo que gobierna no está resolviendo nada en sus vidas.
0 K 10
JackNorte #12 JackNorte *
#11 La gente preocupada y asustada que se alimenta de bulos, y vota a persona responsable que mata a sus seres queridos y sus abuelos quizas deberia informarse de otra manera y no votar cosas que sabe con certeza que provocan.
Votar a ciertas personas no hace mejorar su vida si han demostrado con hechos que la perjudican. Y seguira sin mejorar votando a los que empeoran su vida de forma objetiva.
Los miedos los bulos y las preocupaciones pocas veces son buenos consejeros y menos aun si son…   » ver todo el comentario
0 K 12
#14 diarmait
#12 que ganas de saber a quien votas para acertar en las siguientes elecciones.
0 K 10
JackNorte #15 JackNorte *
#14 Eso es siempre igual , al que menos me oprime y mas derechos defiende , sea de la ideologia que sea. Intenta definir a que votas y que produce.
Y cuantos asesinatos y corruptos lleva a las espaldas.
Hay opciones para todas las ideologias yo soy complice de la gente que esta en contra de los genocidios.
Para mi son posiciones faciles , respetar los derechos humanos, no se trata de ser superior , sencillamente de respetar los derechos humanos.
No es cuestion de acertar es de saber que si…   » ver todo el comentario
0 K 12
#16 diarmait
#15 tu criterio para elegir el partido a quien votar es que no apoyen a genocidas?
No es que limite mucho el abanico disponible.
0 K 10
JackNorte #17 JackNorte *
#16 Uno de ellos , en la actualidad con un genocidio sucediendo en este momento es un factor si.
Pese a no limitar medio pais escoge opciones que apoyan a genocidas.
0 K 12
#18 diarmait
#17 eres consciente de que la gente que vota a esos partidos no cree estar apoyando a genocidas, no?
1 K 22
JackNorte #19 JackNorte *
#18 No leo la mente de la gente, pero como tu si lo haces al parecer, puedes decirme con certeza que todos los que votan a esos partidos no lo saben?
0 K 12
#20 diarmait
#19 por tu primer comentario si parece que lees la mente de la gente.
Simplemente aplico un poco de lógica y sentido común. El % de psicópatas no es tan elevado como para que un partido destaque apoyandose en gente a la que no le preocupan los genocidios.
La realidad no es de blancos y negros como pareces verla tu, hay muchos grises.
Del mismo modo que tu apoyas a partidos que no esten a favor de un genocidio concreto, otros podrían criticar a esos mismos partidos por ponerse de perfil cuando el agresor es Rusia, por ejemplo.
0 K 10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
"El 66% ve posible un conflicto bélico, principalmente contra Rusia, Marruecos o EE UU"

Regala miedo, vende seguridad.
3 K 36
cosmonauta #10 cosmonauta
Normal, con una población cada vez más envejecida.
0 K 17
Dene #7 Dene
#6 pues de cada 10 personas que leen encuestas, 5 ..... son la mitad!!
1 K 15
#2 javic
El 73% de las encuestas son inventadas.
0 K 12
Quel #6 Quel
#2 y eso lo sabe el 14% de la gente.
0 K 6
Findeton #9 Findeton *
#2 España lleva estancada en salarios cosa de 25 años. No han subido más que la inflación, es decir, no han subido. Y encima la casa que es el gasto más grande está más cara y escasa.
2 K 33
Ludovicio #8 Ludovicio
Profecía autocumplida de los votantes de extrema derecha.
0 K 11
#3 Katos
Despues de la matraca continuada de te van a violaar, son unos cerdos, son unos asquerosos, solo te quieren por tu cuerrpo. Son malos. Si te miran es violación.

Anuncios patrocinados por el MINISTERIO, portadas de periodicos con vilaciones de guardiaciviles muy y mucho españoles.

No me extraña nada.

Han creado una nueva realidad que les da rédito politico el MIEDO mueve votos, y los partidos del miedo nos van a gobernar por mucho tiempo.
0 K 10
plutanasio #5 plutanasio
#3 es la estrategia marca de la casa del PSOE desde los tiempos del dóberman
2 K 35
#13 BoosterFelix
Tranquilos, tanto unos como otras en algún momento se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan.

Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona puede mostrar su aprobación favorable del entorno económico o de las condiciones económicas en que dicha persona hace nacer a esos hijos. Pues ¿qué…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame