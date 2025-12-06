Dos organizadores de un maratón fueron arrestados en Irán por permitir a las mujeres competir sin velo

El poder judicial de Irán dijo el sábado que dos organizadores de un maratón en la isla de Kish fueron arrestados por permitir que mujeres sin velo compitieran en la carrera."Uno de los arrestados es un funcionario de la zona franca de Kish, y el otro trabaja para la empresa privada que organizó la carrera", añadió.Más de 5.000 personas participaron en la carrera del viernes, según los medios locales, con imágenes en línea que mostraban a varios corredores que no seguían el estricto código de vestimenta de la república islámica para las mujeres