La policía de Berlín agrede a un anciano en una protesta pacífica en solidaridad con Gaza  

La policía de Berlín reprimió violentamente una protesta pacífica en solidaridad con Gaza, llegando incluso a agredir a un anciano con una agresividad impactante

MoñecoTeDrapo
la represión inherente al sistema
azathothruna
Es como si la policia germana defendiera a las SS zionistas :shit:
javibaz
#1 sin el como
Supercinexin
Se está quedando un Occidente precioso.
azathothruna
#5 Quedando?
Solo muestran su naturaleza, mas aun estos ANIMALES de germania
Asi como babilonios y romanos fueron los mejores en tratar con el judaismo dire algo mas que nadie se atreve
BISMARCK SE EQUIVOCO al reunificar a los germanos
Albondavio
Esa gente siempre del lado equivocado de la historia.
azathothruna
#7 Es que estan al Este :shit: :troll:
SeñorPresunciones
La decadencia europea...
Cincocuatrotres
Es increíble lo de la policía alemana, se ven imágenes de policías golpeando a mujeres, puñetazos que tumbarian a cualquiera, si esa es la Europa a la que nos quieren llevar que les den por el culo.
Mikhail
Nada nuevo caralsol. >:-(
Spermando
Tenía problemas mentales que le exculpan y en los 80 había mucha delincuencia. Si le dais importancia a esto, pertenecéis a alguna organización asesina de masas o algo.
