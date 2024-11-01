·
12
meneos
75
clics
La policía de Berlín agrede a un anciano en una protesta pacífica en solidaridad con Gaza
La policía de Berlín reprimió violentamente una protesta pacífica en solidaridad con Gaza, llegando incluso a agredir a un anciano con una agresividad impactante
#3
MoñecoTeDrapo
la represión inherente al sistema
3
K
44
#1
azathothruna
Es como si la policia germana defendiera a las SS zionistas
2
K
30
#2
javibaz
#1
sin el como
3
K
48
#5
Supercinexin
Se está quedando un Occidente precioso.
0
K
20
#9
azathothruna
#5
Quedando?
Solo muestran su naturaleza, mas aun estos ANIMALES de germania
Asi como babilonios y romanos fueron los mejores en tratar con el judaismo dire algo mas que nadie se atreve
BISMARCK SE EQUIVOCO al reunificar a los germanos
0
K
17
#7
Albondavio
Esa gente siempre del lado equivocado de la historia.
1
K
14
#10
azathothruna
#7
Es que estan al Este
0
K
17
#6
SeñorPresunciones
La decadencia europea...
0
K
12
#8
Cincocuatrotres
Es increíble lo de la policía alemana, se ven imágenes de policías golpeando a mujeres, puñetazos que tumbarian a cualquiera, si esa es la Europa a la que nos quieren llevar que les den por el culo.
0
K
8
#4
Mikhail
Nada nuevo caralsol.
0
K
7
#11
Spermando
Tenía problemas mentales que le exculpan y en los 80 había mucha delincuencia. Si le dais importancia a esto, pertenecéis a alguna organización asesina de masas o algo.
0
K
5
