edición general
9 meneos
11 clics
Los dos mundos de Sánchez: aplausos fuera, máxima presión dentro

Los dos mundos de Sánchez: aplausos fuera, máxima presión dentro

Pedro Sánchez apenas da entrevistas en España. En el último año, solo ha concedido una a TVE, algo muy inusual en un líder europeo. Pero cuando viaja, sí suele aceptar solicitudes de distintas cadenas de televisón, especialmente de EE UU. Solo esta semana, en Nueva York, el presidente ha tenido tres entrevistas: Bloomberg, CNN y Abc, además de un encuentro con periodistas del New York Times. Hay una explicación sencilla para este fenómeno bastante atípico. Sánchez se mueve muy cómodo en la agenda internacional, que claramente le favorece.

| etiquetas: españa , sánchez , internacional , estados unidos
7 2 0 K 96 politica
14 comentarios
7 2 0 K 96 politica
Comentarios destacados:    
#3 Alcalino
Justo lo contrario que le pasaria a Feijoo si gobernara.

Se pasaria todo el dia haciendo entrevistas en TeleAyuso.

Pero a la que saliera fuera de España..... "ej que el einglish es muy dificil y todo eso..."
6 K 66
salteado3 #5 salteado3
Bueno, la presión es del lawfare y sus correspondientes medios de comunicación privados.

Burdo pero p'alante.
2 K 38
A.more #2 A.more
Con la matraca de los medios españoles es lógico. Medios de intoxicacion
2 K 33
sotillo #9 sotillo
#2 Es que Pedro le da una entrevista a Ana Rosa y luego tendría que denunciarla por acoso, mejor no meterse en líos
0 K 11
fareway #14 fareway
#11 No tengo estómago para vivir en una pocilga.
0 K 19
Milmariposas #13 Milmariposas
#10 La sombra de Berlusconi es muy alargada.
0 K 14
Milmariposas #7 Milmariposas
La melones NO concede entrevistas y las televisiones italianas no le ponen micrófonos para no "incomodarla"...

lespresso.it/c/politica/2025/8/19/giorgia-meloni-non-risponde-domande-
0 K 14
#10 meta
#7 Em Italia hay libertad de derechas de la buena.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Aquí huele a muerto.
0 K 10
fareway #8 fareway
#6 ¿Vives en Génova 13?
1 K 31
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#8 no, y tú?
0 K 10
Asimismov #12 Asimismov *
#6 Ribera, Casado, Olona, Iglesias, ... pues si, huele a muerto y más concretamente a Feijóo.
0 K 12
#1 cunaxa
Lo normal de los presidentes cuando están al final de su mandato.
A ver si espabila un poco, que va por mal camino.
3 K -23
sotillo #4 sotillo
#1 Pues yo creía que va por el camino español “Nadie es profeta en su tierra” Claro que Sánchez, mas que profeta se parece más a Santiago mata fachas
2 K 40

menéame