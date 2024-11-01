edición general
6 meneos
32 clics
Dos hombres, ingresados tras ser apuñalados en cara y cráneo en Carabanchel

Dos hombres, ingresados tras ser apuñalados en cara y cráneo en Carabanchel

En el suceso, que ha tenido lugar en torno a las 23.00 horas, Samur-Protección Civil ha atendido a dos varones jóvenes con heridas por arma blanca.

| etiquetas: madrid , apuñalamientos
5 1 0 K 63 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
#1 Daniel2000
Dos chinos que se apuñalan entre ellos.

La nacionalidad en este caso, ¿se puede publicar o no ?
1 K 16
Frasquito #2 Frasquito
#1 No importa, solo importa saber que sucedió en Madrid por culpa de Ayuso.:troll: :troll:
0 K 8
paumal #3 paumal
La coma del vocativo!!
0 K 10

menéame