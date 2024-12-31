edición general
Madrid reclama penas más duras tras 45 apuñalamientos y más de 240 armas blancas incautadas en Navidad

El Ayuntamiento subraya su preocupación por el incremento de incidentes con armas blancas en las calles y exige cambios legales al Gobierno

#1 Quillotro *
Paradoja: si hay violencia en Barcelona es culpa del Ayuntamiento. Si la hay en Madrid, es culpa del Gobierno. Según el PP, claro.
Febrero2034 #4 Febrero2034
#1 En Cataluña, las competencias de seguridad son autonómicas.
En Madrid son del gobierno central.

Sin perjuicio de las policías locales que hacen hasta donde pueden.
frg #6 frg
#4 ¿Has leído ayuntamiento?
jonolulu #11 jonolulu
#6 No sabe
Febrero2034 #13 Febrero2034
#6 si. Por eso he dicho autonomía, pq la culpa no es del ayuntamiento.
#8 Daniel2000
#4 #1 Acabo de escuchar el zasca, y me he conectado a Meneame para ver que había pasado.  media
jonolulu #10 jonolulu *
#4 #8 ¿Y Ada Colau tenía competencias autonómicas?
Elrosquasard #12 Elrosquasard
#10 Si, se oyen los zascas.  media
Elrosquasard #19 Elrosquasard
#16 Pues muy mal por parte de la .Generalitat. ¿Y?
Febrero2034 #14 Febrero2034
#10 las mismas que Almeida, de seguridad ciudadana. Pero es que yo no he hablado de Colau. Ya q las competencias sobre seguridad las tiene la Generalitat o el gobierno central.
jonolulu #21 jonolulu
#14 Y? La noticia habla del Ayuntamiento de Madrid
#15 Quillotro *
#4 #8 "En Madrid, las competencias de seguridad se reparten entre la Policía Municipal (del Ayuntamiento, centrada en proximidad, tráfico, ordenanzas, seguridad ciudadana local y policía judicial básica), la Policía Nacional (del Estado, con funciones más amplias de seguridad ciudadana, investigación criminal y protección de derechos) y la Comunidad de Madrid, que coordina a las policías locales y tiene competencias en coordinación y protección civil. Las competencias se definen por la legislación estatal (LCREM, LOFCS) y autonómica, enfocándose la Municipal en lo local y la Nacional en lo general, con colaboración entre ambas
Febrero2034 #18 Febrero2034 *
#15 Felicidades, sabes copiar el resultado de IA que te da Google.
#22 Quillotro
#18 ¿Tu problema es que lo genere la IA o que sea correcto y tú y los que hablan de zasca quedéis en ridículo?
Febrero2034 #25 Febrero2034
#22 Solo aporto la información pq pareces no saber como van las competencias de seguridad En España.
Entiendo q tu comentario es lo q toca porque todo es relato, pero al menos no lo hagas usando un Hombre de paja.
#26 Quillotro
#25 ¿Qué información aportas? El que ha quedado claro que no lo sabía y aun así ha opinado has sido tú. Yo solo he hecho una cosa: ratificar que mi comentario era correcto y el tuyo no. Y si la forma más rápida es la IA, pues bien. Por ahí hay otras personas que lo han sacado de otras fuentes, y todas dicen lo mismo. Reconoce el error y punto.
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo *
#4
Barcelona tiene las mismas competencias que Madrid como Ayuntamientos que son.

Por otra parte, seguen el Boletin Oficial de la Com. Madrid ( www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/31/BOCM-20241231-14.PDF )

"La Comunidad de Madrid carece de competencias en seguridad, pero tiene competencia exclusiva en materia de coordinación de policías locales, otorgada por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en el artículo 26.1.28, con la extensión y contenido

Febrero2034 #20 Febrero2034
#17 si. Ya lo se. Varios comentarios después puse eso. Gracias
A.more #23 A.more
#1 según el PP, a3, la 5, la cuatro, la sexta, etc. Se me olvidaba Securitas direct, presente en la sexta, a3, la cuatro y la 5
Aokromes #27 Aokromes
#1 te lo corrijo:

Paradoja: si hay violencia en una ciudad donde no gobierna el pp es culpa del Ayuntamiento. Si la hay en Madrid, es culpa del Gobierno. Según el PP, claro.
Arzak_ #7 Arzak_ *
Machetes, puñales algo recurrente en las bandas "latinas" podría estar relacionada: www.meneame.net/story/ayuso-inmigracion-hispana-no-inmigracion
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues que se pongan las pilas con patrullas y presencia policial, anda que no saben quienes son y como no se les ve desde lejos con esas pintas
Chinchorro #3 Chinchorro
Wardrid (era así, no?)
A.more #24 A.more
#febrero 2034
No hay más palabras, señoria
#5 Leon_Bocanegra
Bueno, por lo menos están pidiendo soluciones al gobierno. Yo creía que se las iban a pedir a Ada Colau.
Chinchorro #9 Chinchorro
#5 ¿La CAM no es capaz de gestionar su propia seguridad? Habrá que aplicar el 155? :troll:
