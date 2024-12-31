·
11
meneos
15
clics
Madrid reclama penas más duras tras 45 apuñalamientos y más de 240 armas blancas incautadas en Navidad
El Ayuntamiento subraya su preocupación por el incremento de incidentes con armas blancas en las calles y exige cambios legales al Gobierno
|
etiquetas:
:
madrid
,
apuñalamientos
,
penas
,
ayuntamiento
,
armas blancas
9
2
0
K
104
actualidad
27 comentarios
9
2
0
K
104
actualidad
#1
Quillotro
*
Paradoja: si hay violencia en Barcelona es culpa del Ayuntamiento. Si la hay en Madrid, es culpa del Gobierno. Según el PP, claro.
20
K
230
#4
Febrero2034
#1
En Cataluña, las competencias de seguridad son autonómicas.
En Madrid son del gobierno central.
Sin perjuicio de las policías locales que hacen hasta donde pueden.
2
K
29
#6
frg
#4
¿Has leído ayuntamiento?
3
K
33
#11
jonolulu
#6
No sabe
1
K
21
#13
Febrero2034
#6
si. Por eso he dicho autonomía, pq la culpa no es del ayuntamiento.
0
K
6
#8
Daniel2000
#4
#1
Acabo de escuchar el zasca, y me he conectado a Meneame para ver que había pasado.
0
K
12
#10
jonolulu
*
#4
#8
¿Y Ada Colau tenía competencias autonómicas?
1
K
19
#12
Elrosquasard
#10
Si, se oyen los zascas.
0
K
7
#16
Daniel2000
#12
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/09/25/858305-las-ciu
.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de delitos, con 207.567.
www.sport.es/es/noticias/actualidad/comunidad-autonoma-peligrosa-espan
0
K
12
#19
Elrosquasard
#16
Pues muy mal por parte de la .Generalitat. ¿Y?
0
K
7
#14
Febrero2034
#10
las mismas que Almeida, de seguridad ciudadana. Pero es que yo no he hablado de Colau. Ya q las competencias sobre seguridad las tiene la Generalitat o el gobierno central.
0
K
6
#21
jonolulu
#14
Y? La noticia habla del Ayuntamiento de Madrid
0
K
13
#15
Quillotro
*
#4
#8
"En Madrid, las competencias de seguridad
se reparten entre la Policía Municipal
(del Ayuntamiento, centrada en proximidad, tráfico, ordenanzas,
seguridad ciudadana local
y policía judicial básica), la Policía Nacional (del Estado, con funciones más amplias de seguridad ciudadana, investigación criminal y protección de derechos) y la Comunidad de Madrid, que coordina a las policías locales y tiene competencias en coordinación y protección civil. Las competencias se definen por la legislación estatal (LCREM, LOFCS) y autonómica,
enfocándose la Municipal en lo local y la Nacional en lo general
, con colaboración entre ambas
2
K
38
#18
Febrero2034
*
#15
Felicidades, sabes copiar el resultado de IA que te da Google.
2
K
-9
#22
Quillotro
#18
¿Tu problema es que lo genere la IA o que sea correcto y tú y los que hablan de zasca quedéis en ridículo?
1
K
28
#25
Febrero2034
#22
Solo aporto la información pq pareces no saber como van las competencias de seguridad En España.
Entiendo q tu comentario es lo q toca porque todo es relato, pero al menos no lo hagas usando un Hombre de paja.
0
K
6
#26
Quillotro
#25
¿Qué información aportas? El que ha quedado claro que no lo sabía y aun así ha opinado has sido tú. Yo solo he hecho una cosa: ratificar que mi comentario era correcto y el tuyo no. Y si la forma más rápida es la IA, pues bien. Por ahí hay otras personas que lo han sacado de otras fuentes, y todas dicen lo mismo. Reconoce el error y punto.
0
K
13
#17
Atusateelpelo
*
#4
Barcelona tiene las mismas competencias que Madrid como Ayuntamientos que son.
Por otra parte, seguen el Boletin Oficial de la Com. Madrid (
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/12/31/BOCM-20241231-14.PDF
)
"La Comunidad de Madrid carece de competencias en seguridad, pero tiene competencia exclusiva en materia de coordinación de policías locales
, otorgada por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en el artículo 26.1.28, con la extensión y contenido
…
» ver todo el comentario
0
K
17
#20
Febrero2034
#17
si. Ya lo se. Varios comentarios después puse eso. Gracias
0
K
6
#23
A.more
#1
según el PP, a3, la 5, la cuatro, la sexta, etc. Se me olvidaba Securitas direct, presente en la sexta, a3, la cuatro y la 5
0
K
9
#27
Aokromes
#1
te lo corrijo:
Paradoja: si hay violencia en una ciudad donde no gobierna el pp es culpa del Ayuntamiento. Si la hay en Madrid, es culpa del Gobierno. Según el PP, claro.
0
K
10
#7
Arzak_
*
Machetes, puñales algo recurrente en las bandas "latinas" podría estar relacionada:
www.meneame.net/story/ayuso-inmigracion-hispana-no-inmigracion
3
K
46
#2
CharlesBrowson
pues que se pongan las pilas con patrullas y presencia policial, anda que no saben quienes son y como no se les ve desde lejos con esas pintas
3
K
33
#3
Chinchorro
Wardrid (era así, no?)
1
K
24
#24
A.more
#febrero
2034
No hay más palabras, señoria
0
K
9
#5
Leon_Bocanegra
Bueno, por lo menos están pidiendo soluciones al gobierno. Yo creía que se las iban a pedir a Ada Colau.
0
K
9
#9
Chinchorro
#5
¿La CAM no es capaz de gestionar su propia seguridad? Habrá que aplicar el 155?
1
K
27
