Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella piden en el juzgado que reparta la herencia de su padre

Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado

| etiquetas: ángeles muñoz , marbella , pp , mocro maffia
ochoceros #1 ochoceros
A ver si tienen suerte, que pedirle estas cosas a la peperomafia es mucho peor que a la mocromafia.

Raro que vean lo que les corresponde.
toshiro #3 toshiro
#1 A ver, que el hijastro este también tenía un lío de drogas montado con la mafia sueca o algo así en Marbella. Que esa familia se ve que es para echarle de comer aparte.
ochoceros #6 ochoceros
#3 Por eso, que se piensan que les van a tener miedo y se están metiendo con una de las peores mafias europeas, ya que controlan y tienen contactos con militares, jueces, políticos, religiosos de muy alto nivel, agentes de las FFCCSE etc...
#9 Toponotomalasuerte
#6 ...alcaldesas de Marbella...
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Como le gustan las pesetas a esta gente, tiene que ser un puta patología.
a69 #7 a69 *
Que les den un territorio menor. Al ser hijastros no pueden aspirar a más. Eso sí, tendrán que pagar tributo y protección al clan como se ha hecho toda la vida.
pepel #5 pepel
Con droga o sin droga. Con cárcel o sin cárcel.
#10 Toponotomalasuerte
Los clanes de drogas que no molestan. Luego los subnormales que les votan son los que hablan de los pelirrojos.
elmileniarismovaallegar #8 elmileniarismovaallegar
Entre mafiosos anda el juego...
xaggy #4 xaggy
Si yo fuera la alcaldesa, no me acercaría mucho a las ventanas...
