Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

Ambos geógrafos han sido categóricos en su comparecencia como peritos ante la jueza, el fiscal y las acusaciones y defensas de la dana. “Hacen falta tres neuronas, conocer los procesos meteorológicos e hidrológicos, conocer el territorio y tomar decisiones. Con la información real que había era suficiente para prever lo que iba a pasar”, han asegurado.