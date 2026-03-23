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Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

Ambos geógrafos han sido categóricos en su comparecencia como peritos ante la jueza, el fiscal y las acusaciones y defensas de la dana. “Hacen falta tres neuronas, conocer los procesos meteorológicos e hidrológicos, conocer el territorio y tomar decisiones. Con la información real que había era suficiente para prever lo que iba a pasar”, han asegurado.

| etiquetas: tribunales , valencia , populares , dana
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12 comentarios
34 6 0 K 224 actualidad
jonolulu #3 jonolulu
Pues entonces faltaba una
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Spirito #5 Spirito *
Pero al Partido Popular le importó un pimiento porque, además, ellos hacen negocio y caja de las desgracias ajenas. Ya tenemos casos sobrados.

Lo mismo que a VoX y sus juventudes, repartiéndose cientos de miles de euros que donaron personas de toda España que debieran ir a las víctimas.

Son un puto cáncer corrupto allí donde se implanten porque los psicópatas abundan en sus élites.
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nopolar #7 nopolar
#5 Cualquier situación excepcional con posible aplicación de "gastos de emergencia" que puedan usar de forma discrecional la ven como dinero caído del cielo para sus chanchullos.
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Spirito #9 Spirito
#7 Sí, sí, así es.

Ellos saben que tarde o temprano algo pasará y ya tienen preparado el plan A y B y lo que haga falta para robar al Pueblo.

No ha habido desgracia notoria donde luego no se haya descubierto corrupción a mansalva.
1 K 23
elTieso #6 elTieso
Así que Mazón solo tenía una. :->
1 K 25
magnifiqus #11 magnifiqus
#6 Y Pradas media :-D
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#1 surco
Anda que no piden nada...
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#2 poxemita
¿Cuanta gente hubo en esa reunión? Porque creo que había más de un técnico.
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Andreham #4 Andreham
#2 Culpa de los técnicos, pues.

Que los metan en la cárcel y hagan ilegal la inteligencia, para que no vuelva a ocurrir algo así.

Ooooooooooooo... a lo mejor como de costumbre, los listos dicen que no toques el fuego que quema, y los políticos y los fachas dicen "calla puto rojo, libertad!" y se queman.
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#10 poxemita
#4 el listo diría que el fuego quema después de que el otro se quemase.

Esto va de capitanes a posteriori.
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yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui
Con que elegancia llaman imbéciles a los que estaban al mando. Mis respetos.
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EstilistaDeComadrejas #8 EstilistaDeComadrejas
Como buen asesor de comadrejas siempre aconsejo a mis clientes que se rodeen de 'tecnicos' con amplias y demostradas habilidades en lamer escrotos, tener la boca cerradita y agradecer el puesto donde gastan las rodilleras cuando no están haciendo barriga. ...no recuerdo que les diga nunca que comprueben los currículos de los 'tecnicos' eso es de parguelas y perdedores :troll:
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menéame