Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

Ambos geógrafos han sido categóricos en su comparecencia como peritos ante la jueza, el fiscal y las acusaciones y defensas de la dana. “Hacen falta tres neuronas, conocer los procesos meteorológicos e hidrológicos, conocer el territorio y tomar decisiones. Con la información real que había era suficiente para prever lo que iba a pasar”, han asegurado.
| etiquetas: tribunales , valencia , populares , dana
Lo mismo que a VoX y sus juventudes, repartiéndose cientos de miles de euros que donaron personas de toda España que debieran ir a las víctimas.
Son un puto cáncer corrupto allí donde se implanten porque los psicópatas abundan en sus élites.
Ellos saben que tarde o temprano algo pasará y ya tienen preparado el plan A y B y lo que haga falta para robar al Pueblo.
No ha habido desgracia notoria donde luego no se haya descubierto corrupción a mansalva.
Que los metan en la cárcel y hagan ilegal la inteligencia, para que no vuelva a ocurrir algo así.
Ooooooooooooo... a lo mejor como de costumbre, los listos dicen que no toques el fuego que quema, y los políticos y los fachas dicen "calla puto rojo, libertad!" y se queman.
Esto va de capitanes a posteriori.