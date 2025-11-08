·
Dos fallecidos y 15 heridos en varios incidentes por golpes de mar en la isla de Tenerife
Dos personas han fallecido y 15 han resultado heridas este sábado en distintos incidentes relacionados con el mar en Tenerife, en una jornada en la que Canarias está en prealerta por fenómenos costeros.
muertes
tenerife
oleaje
actualidad
#4
Pixmac
En Coruña también murió otra persona. Estaba pescando y cayó al mar tras ser arrastrado por una ola. La gente arriesga mucho a pesar del fuerte oleaje.
#5
Josecoj
#3
Eso pienso yo, que no era Dupe. Aún así la he borrado porque eran muy parecidas
#1
Pertinax
*
Edit.
#2
Josecoj
#1
Qué va. La he colgado yo y la he descartado porque está noticia está actualizada
#3
Pertinax
*
#2
Me he dado cuenta. Además, esta explica más, de ahí el edit. Ni siquiera era dupe.
#6
alfema
La noticia no explica mucho, pero me da que todos son por imprudencia de la gente, que estaban donde no debían cuando no debían.
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
