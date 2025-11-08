edición general
Dos fallecidos y 15 heridos en varios incidentes por golpes de mar en la isla de Tenerife

Dos personas han fallecido y 15 han resultado heridas este sábado en distintos incidentes relacionados con el mar en Tenerife, en una jornada en la que Canarias está en prealerta por fenómenos costeros.

En Coruña también murió otra persona. Estaba pescando y cayó al mar tras ser arrastrado por una ola. La gente arriesga mucho a pesar del fuerte oleaje.
La noticia no explica mucho, pero me da que todos son por imprudencia de la gente, que estaban donde no debían cuando no debían.
